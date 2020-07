Preioni su servizi ASL VCO

“La gente è disperata e urgono soluzioni. Innanzitutto c’è il problema riguardante il Cup telefonico, un problema che deriva da una gara regionale gestita malamente dall’allora giunta Chiamparino. I cittadini del Vco sono oggi in grave difficoltà perché chiamando il numero verde trovano sempre occupato.



A ciò si aggiunge il nodo del laboratorio analisi: per evitare assembramenti negli ospedali di Verbania, Omegna e Domo, è stato tolto l’accesso diretto al prelievo al sangue. Anche in questo caso è necessario telefonare al Cup, con tutti i problemi che ne conseguono. Ma non è finita. Nel periodo Coronavirus è stato necessario, infatti, sospendere le prestazioni sanitarie, perciò oggi le viste che non sono urgenti non sono prenotabili, mentre per quanto riguarda quelle entro 10 giorni, se non ci sono spazi si viene dirottati altrove.



Chiedo pertanto a Penna di sondare un percorso che permetta di aprire i poliambulatori anche il sabato e almeno fino alle 20, con l’ausilio se serve di medici esterni all’ospedale. Dobbiamo recuperare tre mesi di inattività, quantificabili in circa 15 mila prestazioni, e garantire la salute dei nostri cittadini. La situazione è oggi molto complessa e le colpe, vale sottolinearlo nuovamente, nascono dalle scelte sbagliate del Pd e della giunta Chiamparino.



Non ultimo, c’è il nodo dei distretti che nel periodo Covid sono stati chiusi e che ora sono aperti su appuntamento. Gli utenti possono chiamare solo due giorni la settimana e in determinate fasce orarie. Anche in questo caso il numero è sempre occupato. E impraticabile risulta essere pure la strada della prenotazione tramite mail: all’Asl ne arrivano troppe e i tempi di evasione da parte del personale sono lunghi. Risultato: i cittadini sono senza medico”.



Nota del Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni.