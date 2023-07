Carosso in visita in Ossola

Due giorni intensi attraverso i luoghi simbolo dell'Ossola per Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore alla Montagna, con l'obiettivo di conoscere da vicino le eccellenze locali e rafforzare il legame tra la comunità e l'amministrazione regionale attraverso la consegna degli attestati alle Botteghe dei Servizi, nate in questo anno grazie all'iniziativa della Lega in Giunta regionale e che hanno premiato 13 esercizi nel Vco con 50mila euro ognuno.



"La prima giornata è iniziata con una visita a Candoglia - racconta il capogruppo della Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, che ha organizzato la visita - al laboratorio del marmo utilizzato per il Duomo di Milano, occasione in cui abbiamo incontrato anche i due validatori Unesco, impegnati nella conferma del riconoscimento per il Geoparco della Val Grande, Ossola e della Valsesia. Successivamente abbiamo visitato una delle Botteghe dei Servizi che ha aderito al progetto, a Trontano ‘Trattoria della Stazione’, una realtà molto ben gestita da due giovanissimi, che hanno fatto della loro bottega un punto di incontro e servizio per residenti e turisti, ampliando la loro attività con un ottimo ristorante. Abbiamo proseguito verso l'azienda agricola ‘Cà da l'Era’, dove abbiamo incontrato una piccola realtà di produttori vitivinicoli del Prünent, insieme al presidente dell'Associazione Produttori Agricoli Ossolani, per promuovere e valorizzare il settore enogastronomico locale.



La giornata ha visto la tappa di Villa Caselli, incontrando l'amministrazione comunale di Masera per fare il punto sul progetto 'Wine House', iniziativa già finanziata dal PSR regionale che promette di diventare un motore di sviluppo e valorizzazione dei prodotti vinicoli e agroalimentari ossolani.

La giornata si è conclusa sulle alture di Masera, da Onzo a Pescia, dove purtroppo abbiamo potuto constatare di persona gli ingenti danni provocati dalla tromba d'aria nell'autunno del 2020. La Regione è intervenuta con 100 mila euro di fondi Psr regionali per consentire al Comune di rimuovere le piante cadute. In un momento di vicinanza alla comunità, con l’ottima organizzazione dell’amministrazione e l’ospitalità degli alpigiani, l'assessore ha condiviso una serata con il famoso giornalista e gastronomo Edoardo Raspelli, impegnato in Ossola per girare alcune puntate televisive alla scoperta delle eccellenze delle Valli ossolane".



"La seconda giornata - ha proseguito il consigliere regionale eletto nel territorio del Verbano Cusio Ossola Alberto Preioni - ci siamo recati a Baceno per visitare ‘L’apicoltura Prina’, una giovane realtà che si dedica alle api ed ha ampliato la propria attività divenendo 'Fattoria didattica regionale' con l'offerta di servizi didattici e terapeutici, come l’apiario del benessere che offre benefici per le vie respiratorie e il sistema limbico. La mattinata è proseguita con la visita all'azienda ‘Formazza Agricola’ di Pennati in Val Formazza, dove abbiamo incontrato una famiglia impegnata nella produzione di formaggi, salumi e gelato di alta qualità. L'incontro ha permesso di comprendere il ruolo cruciale delle aziende agricole moderne ed efficienti, per valorizzare e preservare il territorio.



Alla presenza dell’amministrazione di Formazza si è poi parlato di sviluppo e ammodernamento degli impianti scioviari, una risorsa per poter consentire a tutti di raggiungere i rifugi presenti in quota.



Il tour ha poi toccato le rinomate Terme di Premia dove abbiamo avuto modo di vedere i trattamenti di saune, aerosol terapia, quelli in acqua e le piscine curative e ludiche. Le tappe conclusive ci hanno portati al consorzio ‘Erba Bona’ a Crodo per scoprire l'antico lavoro della coltivazione delle erbe officinali, reinterpretato in chiave moderna. Il consorzio produce una vasta gamma di prodotti come amari, creme, unguenti, tisane e caramelle derivati da erbe coltivate in loco e in altura in campi certificati bio. A Varzo abbiamo portato l'attestato a uno storico negozio che, con il bando la Bottega dei Servizi, ha ampliato l’offerta, accompagnati dall’amministrazione di Varzo e Trasquera, con cui abbiamo fatto il punto su due importanti progetti che toccano entrambi i Comuni.



Come ultimi incontri di questi due giorni ci siamo recati a Beura per la consegna dell’ultima vetrofania della ‘Bottega dei Servizi’ al negozio del paese, e dove l’amministrazione comunale ha presentato brevemente al Vicepresidente il progetto CREDA, un progetto ambizioso e di grande interesse regionale. È stata poi la volta dell ‘Azienda Agricola Della Piazza’ nella frazione di Cosasca, che accanto alla stalla di ultima generazione e al caseificio, ha da poco inaugurato il nuovo negozio e la sala di degustazione.



"Ringrazio per la sua presenza il vicepresidente della Regione Piemonte assessore regionale della Lega Fabio Carosso che continua nel suo lavoro di conoscenza e valorizzazione del territorio - ha concluso Preioni -. Dopo anni di amministrazioni che si occupavano solo delle aree metropolitane, la riscoperta del Piemonte passa dalla montagna e dagli eroismi quotidiani di chi alimenta il bello e il buono della nostra Regione, con il suo amore per i luoghi e il suo impegno nel mantenerli tali".