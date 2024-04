Lega su Case della Salute

“I lavori di prossimo avvio per la realizzazione delle Case della salute di Omegna, Verbania e Domodossola e per l’ospedale di Comunità di Gravellona Toce, sono un altro risultato di questa amministrazione piemontese, che continua a dimostrare con i fatti l’attenzione nei confronti della sanità e, nel caso specifico, del potenziamento della medicina territoriale”. Lo dichiara in una nota il presidente Gruppo Lega in Regione, dopo la notizia dell’imminente allestimento dei cantieri. Una serie di opere significative, quelle attese nel Vco per un investimento complessivo di 7 milioni di euro, in grado di imprimere una svolta positiva a tutta la provincia.



“Continuano i fatti sulla sanità, dopo gli investimenti degli ultimi giorni per nuovi e importanti macchinari e per l’apertura della nuova terapia intensiva. In relazione a Case della salute e ospedale di Comunità – prosegue il presidente Gruppo Lega in Piemonte – è significativo poter contare sull’efficienza dell’Asl Vco, che si trova oggi in una fase così avanzata avendo già predisposto l’appalto integrato. Una situazione questa – si legge nel comunicato – che ci rende fieri e contenti, considerato il ruolo di partito di maggioranza che la Lega esercita a Torino. Anche i cittadini del Vco – conclude il presidente Gruppo Lega in Piemonte – hanno il diritto di potersi curare al meglio restando nei confini della provincia in cui abitano, senza dover per forza migrare altrove, spendendo soldi”.