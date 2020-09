Settimana Vivaldiana Nazionale 2020 V Edizione

La Settimana Vivaldiana Nazionale, ideata ed organizzata dall’Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” in collaborazione con il Management Artistico Musicorner, giunta quest’anno alla quinta edizione, è una manifestazione turistico-culturale di rilevanza internazionale che si svolge annualmente nel mese di maggio in Italia ed in Europa ed avente come “focus” principale la valorizzazione del grande patrimonio artistico-musicale legato alla figura del celebre musicista Antonio Vivaldi attraverso la pubblicazione di lavori di ricerca musicale e musicologica (ad oggi sono stati prodotti dalla scrivente Istituzione Musicale in collaborazione con l’Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” presieduta dal M° Roberto Allegro, sei volumi “vivaldiani”) e l’organizzazione di conferenze, convegni, seminari e concerti.L’iniziativa culturale-musicale, nata nell’anno 2016 con un primo concerto di gala nella magica cornice della “Sala della Chitarra” presso la Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Padova) ed un successivo evento artistico a Venezia nella storica ed esclusiva cornice della Sala della Musica dell’Ospedaletto, diventa ancora più significativamente importante se si ricorda che la prima ed anche, purtroppo unica, “settimana musicale” avente come “focus” Antonio Vivaldi fu realizzata nel lontano 1938 a Siena ad opera di grandi musicisti italiani del tempo quali Alfredo Casella e Gian Francesco Malipiero.Gli eventi artistici delle successive Edizioni hanno interessato storiche quanto importanti Sedi tra le quali spiccano il Teatro di Corte della Reggia di Caserta, la sede dell’Associazione degli Amici del loggione del teatro alla Scala ed il Coro delle monache della Chiesa di S. Maurizio a Milano, la Chiesa di S. Giovanni in Bragora (luogo dove è stato battezzato Vivaldi) e la Scuola Grande di S. Marco a Venezia.La kermesse vivaldiana, che nel corso delle varie edizioni, ottiene l’adesione del Presidente della Repubblica e l’assegnazione del Premio di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica Italiana, il Patrocinio del Senato, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo (MIBACT), infine, diventa “internazionale” dall’anno 2018, ovvero dalla terza edizione, prevedendo nel calendario artistico anche eventi di gala all’estero; in quell’anno sono stati realizzati due appuntamenti concertistici di gala a Canterbury (UK) nella storica e celebre Conquest House con la partecipazione de “I Solisti del Vivaldi”.Nell’anno 2019 la Settimana Vivaldiana Nazionale si è conclusa in Olanda con un prestigioso concerto di gala ad Amsterdam nella splendida cornice della Cattedrale Onze Lieve Vrouwekerk in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura ad Amsterdam e con il Patrocinio dell’Ambasciata e del Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia, concerto che ha anche concluso l’edizione del Vivaldi’s Tour 2019 Venezia-Milano-Amsterdam dell’Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”.La Settimana Vivaldiana Nazionale, inoltre, risulta inserita quale “manifestazione artistica di rilevanza nazionale” nel Festival Cameristico Nazionale “I Concerti della Montagna e del Mare 2020”, giunto quest’anno alla XVI Edizione, con numerosi concerti ed eventi vivaldiani in Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.L’evento concertistico a CANNOBIO in sintesi.20 settembre CANNOBIO (VB)con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, Consulat général de France à Milan, Regione PIEMONTE, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, PRO CANNOBIO, Comune di Cannobio.Palazzo della Ragione Parasi ore 17.30Presentazione del volumeIl Prete all’Opera! Antonio Vivaldi. Il Teatro e i Teatri a Venezia tra XVII e XVIII secoloa cura di Roberto Allegro e Vittoria AicardiSagrato SANTUARIO della SS. PIETA’ ore 21CONCERTOAntonio Vivaldi. LE QUATTRO STAGIONI e i CONCERTI per FIATII Solisti del Vivaldi (Violino: Lucia Allegro, Flauto: Ludovico Allegro, Oboe: Federico Allegro)Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”Direttore al cembalo: Roberto AllegroPer la prima volta nella sua storia la SETTIMANA VIVALDIANA NAZIONALE, manifestazione musicale di rilevanza nazionale ed internazionale dedicata interamente alla figura del grande ed universalmente celebre compositore veneziano, giunta quest’anno alla Quinta Edizione, fa tappa a CANNOBIO (VB), splendida e rinomata località turistica sul Lago Maggiore. Il programma artistico del concerto prevede, oltre che l’esecuzione dei celeberrimi quattro concerti per violino solista che compongono il capolavoro vivaldiano dedicato alle stagioni dell’anno (l’esecuzione di ciascuna “stagione” verrà preceduta dalla lettura, curata dalla Dott.sa Vittoria Aicardi, Presidente della Settimana Vivaldiana Nazionale, dei sonetti che ispirarono il Prete rosso nella stesura della partitura musicale), anche l’esecuzione del concerto in Re maggiore per Flauto traverso, archi e cembalo RV 783 ed il Concerto in la minore per Oboe, archi e cembalo RV 461, entrambi opera del grande compositore veneziano. La violinista solista, proveniente dalla Royal Academy of Music di Londra e specializzata nelle prassi esecutiva della musica antica, inoltre, impiegherà uno strumento di liuteria francese datato 1741, ovvero l’anno della morte del grande compositore veneziano, nato a Venezia il 4 marzo 1678 e deceduto a Vienna nella notte tra il 26 ed il 27 luglio del 1741.