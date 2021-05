"La poetica della carta" Villa Giulia

Presentazione di Ivan Pengo, presidente dell’Associazione “Milano Print Makers” A cura di Ubaldo Rodari Testo di Ivan Pengo "...Nell'Archivio di Stato di Palermo si conserva un documento redatto su carta nel 1102, in greco ed arabo, concernente le saline di Castrogiovanni.La carta era stata portata dagli Arabi che ne avevano carpito il segreto ai Cinesi. Vi erano cartiere in tutta Italia, dalle falde dell’Etna a Cividale del Friuli e la carta andava sempre più sostituendo il papiro e la pergamena diventando con le prime xilografie e e con la stampa a caratteri mobili il “supporto del pensiero”. Nel futuro, video, compact, computer, satelliti, fibre ottiche, arriveranno a soppiantare il foglio di carta?...In questa grande rassegna, l’Associazione MilanoPrintMakers e Chartars partner della manifestazione, hanno voluto porgere particolare attenzione alla carta Washi. L’UNESCO ha dichiarato l’arte giapponese della lavorazione della carta patrimonio culturale immateriale.In mostra, carte fatte con antico amore, che invitano a sfiorarle come stoffe pregiate …” L’esposizione sarà costituita da una raccolta di carte artigianali di varia provenienza, da un nucleo di libri d’artista realizzati da Roberto Elia Bernasconi, da un nucleo di acqueforti realizzate da incisori contemporanei e da una raccolta di grafiche d’artista provenienti da una collezione privata.Alle 17.30 seguirà la conferenza “Storie di carta: libri e stampe. I loro nemici e come difenderli” a cura della Dott.ssa Alessandra Furlotti, restauratrice della carta.L’evento è in collaborazione con:• Chartars s.r.l., Milano• MilanoPrintMakers, Milano• Libreria Spalavera, Verbania- Pallanza (VB)• La Fabbrica di Carta, Villadossola (VB)• Associazione AmaLago, Verbania -Pallanza (VB)Con il patrocinio di:• Comune di Verbania• Provincia VCO“LA POETICA DELLA CARTA. TRA PRODUZIONE E UTILIZZO NELLA STAMPA D’ARTE” Presentazione di Ivan Pengo, presidente dell’Associazione “MilanoPrintMakers”A cura di Ubaldo RodariTesto di Ivan PengoOfficina Di Incisione E Stampa in GhiffaDal 22.05. 2021 al 27.06. 2021Orari: giovedì e venerdì: 16.00 - 19.00 / sabato e domenica: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00Inaugurazione sabato 22 maggio 2021 ore 16.30Villa Giulia, Corso Zanitello, Verbania -PallanzaPer la conferenza della Dott.ssa Alessandra Furlotti sarà necessaria la prenotazione tramite il seguente indirizzo mail: info@ilbrunitoio.orgL’INAUGURAZIONE SI SVOLGERÀ IN OTTEMPERANZA AI REGOLAMENTI ANTICOVID - 19 CHE PREVEDONO OBBLIGO DI MASCHERINA INDOSSATA E DISTANZIAMENTO