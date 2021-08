Rubavano rolex e gioielli

A seguito di indagini avvenute per diversi furti avvenuti nel Verbano Cusio Ossola e nella vicina Lombardia, nei mesi scorsi, si è giunti al fermo di un uomo e una donna di etnia Rom.



Durante le perquisizioni, parte della refurtiva è stata rinvenuta nell'auto e nel loro appartamento, insieme ad una consistente somma in denaro, e ad attrezzi atti allo smontaggio di orologi e preziosi.



Il Tribunale di Monza ha deciso per la misura cautelare degli arresti domiciliari.