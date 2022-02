La Canottieri Verbanese chiede una sede

Il presidente Dario Sottocornola, tra i primi scopritori del talento della bici Filippo Ganna ai tempi in cui dirigeva il Pedale Delta, spiega: “La nostra associazione è iscritta al Coni ed affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio. Nel 2021 abbiamo vinto un argento agli Europei e cinque Titoli Italiani. Siamo tra le prime societa' come punteggio nella classifica delle societa' affiliate in Piemonte e non solo.



Diamo lustro a Verbania ed al lago, ma non disponiamo di una sede stabile”. Il team, che ha quasi 50 iscritti, tra questi molti giovani , ed alcuni di essi, si stanno affermando in campo nazionale. Nel nostro Team ci sono dirigenti e allenatori preparati con provata esperienza che seguono i

ragazzi, i risultati sportivi ottenuti ci danno ragione. Attualmente per fare attività disponiamo di una porzione della spiaggia del Lido di Suna, e sia per il rimessaggio delle barche nella stagione invernale che per gli allenamenti in palestra siamo in affitto.



Prosegue Sottocornola: “Chiediamo all'Amministrazione Comunale uno spazio idoneo in cui svolgere le nostre attività sportiva e agonistica .



Nell'alluvione del 2020 abbiamo perso una barca ed un motore del gommone e sono stati danneggiati tre scafi di imbarcazioni ormeggiati in spiaggia, per un danno totale di 16.000 euro. Non abbiamo fini di lucro e riusciamo a portare avanti il nostro obiettivo chiaro e preciso grazie all’appoggio di dirigenti, soci ed atleti, che anche a costo di rimetterci personalmente ci danno una mano”. Ed ancora: “Abbiamo anche investito parecchie risorse personali acquistando una struttura nell'area di Fondotoce con lo scopo di realizzare un Centro Remiero da donare alla canottieri.



I lavori di ristrutturazione e riqualificazione sono iniziati, ma servono soldi ed i tempi di realizzazione si allungano. In ragione del bene che facciamo alla città , ribadiamo la richiesta di sostegno da parte delle Istituzioni, dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti.



A.S.D. Canottieri Verbanese

Dario Sottocornola