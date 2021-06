Canottaggio sedile fisso a Cannero

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, la A.D. Cannero Sportiva del Presidente Corrado Ghezzi torna ad organizzare una competizione in casa.



Il canottaggio a Sedile Fisso è quella disciplina che raccoglie al suo interno tutte le tipologie di voga tradizionale. Da quella dei laghi, su Jole lariane, alla voga veneta, gozzi, lucie, bisse, fino ad arrivare al Palio delle Repubbliche Marinare.

La competizione fa parte del campionato nazionale che si concluderà il 4 e 5 settembre - con la disputa dei Campionati Italiani FICSF, nella vicina Corgeno di Vergiate (VA).



Le gare di domenica si svolgeranno su imbarcazioni di tipo Jole Lariana ed Elba e vedranno la partecipazione di atleti dai 10 anni in su, appartenenti a ben 20 società provenienti da lago maggiore. Lago di Como e Liguria, per un totale di quasi 200 equipaggi, distribuiti su più di 30 gare.



La competizione si disputerà domenica 27 giugno, nello specchio d’acqua antistante il Lido di Cannero Riviera e il fiume, con arrivo presso il Residence Hapimag.

Inizio gare alle 9.00, Termine approssimativo alle 17.30. Sospensione o annullamento solo in caso di forte vento.



La competizione è valida ai fini del punteggio per la classifica nazionale. Sicura la presenza del Presidente FICSF, Marco Mugnani e di vari componenti del Consiglio Federale.



Al termine sara assegnato il trofeo Comune di Cannero Riviera.



Per riferimenti e immagini

sito della cannero sportiva: http://adcannerosportiva.xoom.it

fb: https://www.facebook.com/groups/42574797913/ a.d. Cannero Sportiva

sito federale: www.ficsf.it