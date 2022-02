Continua la stagione degli incontri al nuovo teatro di Cannobio. Questa volta con una lezione-spettacolo di Adrian Fartade, noto divulgatore scientifico, sabato 19 febbraio 2022, alle ore 21, al nuovo teatro.L’entrata è gratuita, ma vige obbligo di green pass rafforzato e mascherina FFP2. Prenotazione alla pro Cannobio 0323 71212;Adrian Fartade, nato nella città di Bacău, in Romania, appassionato di astronomia, nel 2009 ha creato la piattaforma web Link2universe oltre al canale YouTube Link4Universe, dove si occupa delle più recenti scoperte in campo astronomico e dello sviluppo del settore astronautico.Laureato in Storia e Filosofia presso l'Università di Siena con un percorso in scienza ed astronomia, si occupa di divulgazione scientifica a partire dal suo canale YouTube che conta oltre 400.000 iscritti.Tratta temi di scienza ed astronomia in teatri e festival perché la sua missione è fare appassionare alla conoscenza anche i più restii, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni.Ha all'attivo tre libri pubblicati con Rizzoli: "A piedi nudi su Marte, viaggio nel Sistema Solare interno", uscito nel 2018; "Su Nettuno piovono diamanti" uscito il 12 marzo 2019, e “Come acchiappare un asteroide”, il suo terzo titolo uscito il 16 giugno 2020.Nell’ottobre 2021 esce anche il libro “Apollo Credici”, frutto della collaborazione con Luca Perri e Leo Ortolani, edito da DeAgostini.Nello lezione- spettacolo di sabato 19 febbraio: “Cartoline dal Sistema Solare” spazierà dai vulcani alti 3 volte l'Everest su Marte, ai crateri più grandi di interi continenti su Mercurio.Un viaggio all’interno del Sistema Solare che è pieno di posti mozzafiato. Che aspettano solo di essere visitati! Fartade parlerà delle missioni robotiche ed umane che hanno reso possibili questi viaggi, con immagini meravigliose come le tempeste multicolori su Giove, gli anelli intorno a Saturno, le lune con oceani di acqua liquida sotto la crosta, i mari liquidi di metano in mezzo a vulcani che rilasciano ghiaccio di acqua al posto della lava. Il grande spettacolo della natura dell’universo.