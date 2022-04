Resoconto Meeting Liberazione 2022

Le gare sono iniziate al mattino alle ore 10,00 con ben 175 iscritti delle categorie Esordienti (Under 12), i quali dovevano cimentarsi su tre prove Triathlon, (40 o 50 mt, Salto in Lungo, Lancio del Vortex). Lo spettacolo è stato a dir poco FANTASTICO, tutti questi mini atleti divisi per

gruppi impegnati nelle varie zone della struttura, ed una tribuna piena in ogni zona (sempre nel rispetto per quanto possibile delle norme), di genitori ed amici ad applaudire ogni singola prestazione. Alla fine prima della 12,00 Premiazione (come previsto dal Regolamento) per tutti con

lo stesso riconoscimento e un bel succo di frutta a ciascuno per il viaggio di ritorno.



Al pomeriggio con ritrovo alle ore 14,00 ed inizio gare alle ore 15,00 sono iniziate quelle definite le Gare Vere e Proprie. Non volendo nominare le società e gli Atleti, per non dimenticare qualcuno, ci si limita a dare qualche numero. Società iscritte N° 32 provenienti da tutto il Piemonte ed un gran bel numero dalla vicina Lombardia. Atleti Gara N° 439 (261 Maschi – 178 Femmine) che si sono dati battaglia, anche con qualche risultato di rilievo nelle 24 diverse specialità previste dal nutrito programma gare proposto dalla organizzazione.



Purtroppo, nella seconda metà del pomeriggio è arrivata la pioggia che ha poi accompagnato tutte le gare sino alla fine del programma, pioggia che non ha distolto gli atleti dal loro impegno, nessuno ha rinunciato ed anzi tutti indistintamente hanno dimostrato preparazione e perseveranza nel perseguire gli obbiettivi. A questo punto che dire, i numeri parlano da soli, 175 Categorie Esordienti al Mattino, e 439 delle altre categorie al pomeriggio, inseriscono il Meeting Della Liberazione di Verbania, tra le manifestazioni importanti a livello Regionale e non solo.



Gli organizzatori Ringraziano il Comune di Verbania per il Patrocinio, ed in particolar modo l’Assessore Patrich Rabaini che ci ha fatto visita durante lo svolgimento gare, la Fidal Piemonte e Fidal VCO per l’approvazione gara, ai Tecnici del Servizio Sigma gestione classifiche, ai Cronometristi di Crono Torino, ai giudici del gruppo GGG Fidal VCO, al Medico di Servizio, a tutti i volontari che nonostante le pessime condizioni atmosferiche del pomeriggio, in maniera molto professionale hanno dato la loro assistenza sino allo montaggio finale terminato dopo le 21.



Ma non per ultimi tutti gli atleti che hanno dato il loro massimo nella competizione. A questo punto gli organizzatori danno appuntamento al 2023.