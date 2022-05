XIV Lago Maggiore Half Marathon - Info e viabilità

La XIV Lago Maggiore Half Marathon, evento Bronze Label Fidal organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D., in programma sabato 14 Maggio alle ore 18.00 con partenza da Stresa e arrivo a Verbania Pallanza.

. L’evento accoglierà migliaia di podisti che coloreranno il tramonto del Lago Maggiore con la loro allegria e con la voglia di godersi un percorso bellissimo e veloce in una serata di primavera. Un format inscenato la prima volta lo scorso anno, quando la manifestazione era stata rinviata a Giugno a causa della pandemia, e che ha avuto successo tanto da riproporlo nell’edizione di quest’anno.



LE GARE – Due le manifestazioni competitive, la Lago Maggiore Half Marathon da 21,097km e la 10 km, entrambe anche in versione non competitiva con partenza differita di cinque minuti. La partenza della Half Marathon sarà dallo splendido lungolago di Stresa da cui i podisti, fiancheggiando il Lago Maggiore, arriveranno a Verbania. La gara ha guadagnato per merito la denominazione di “percorso più panoramico d’Italia” oltre a qualificarsi tra i più veloci dello Stivale. Invariata la partenza della 10 km da Fondotoce in direzione di Verbania, traguardo comune per entrambe le manifestazioni.

Che si tratti di una mezza maratona velocissima lo testimonia il fatto che nel 2018 l’atleta keniano vincitore della gara Daniel Kipchumba (KEN) ha fatto segnare uno straordinario 59’06”, secondo miglior crono italiano all time sulla distanza su percorsi certificati e di categoria “A”, che rispettano quindi i requisiti richiesti dalla WORLD ATHLETICS. Tra le donne, la migliore prestazione porta il nome della primatista mondiale di maratona Brigid Kosgei (2h14’04”, Chicago 2019) che nel 2017 ha chiuso in 1h07’35”, tutt’ora record del percorso femminile.

L’ultima edizione ha visto tagliare il traguardo in prima e seconda posizione, rispettivamente, dal primatista europeo ed ex-primatista europeo di mezza maratona, lo svizzero Julien Wanders e il norvegese Sondre Moen, entrambi allenati da Renato Canova.



INFO VIABILITA' - Info https://lmhm.it/download/LMHM_Info_Viabilita.pdf Per zona Verbania: la Statale 34 del lago Maggiore sarà chiusa su una corsia, con senso unico da Suna verso Fondotoce. Per entare in Verbania passaggio dalla provinciale per San Bernardino Verbano / Trobaso. Vietato il transito e la sosta presso il lung lago a Pallanza zona d'arrivo. In fondo l'ordinanza completa con orari e limitazioni.



T-SHIRT E MEDAGLIA – Come da consuetudine, tutti gli eventi Sport PRO-MOTION A.S.D. pensano ad associare il ricordo della partecipazione alla manifestazione con una T-shirt tecnica in materiale anti-sfregamento e anti-sudore. Per lui e per lei, è bianca con lo scollo rotondo ed un decoro camouflage sul petto dove sono anche riportati il nome, la data ed i loghi della manifestazione.

Nella tradizione degli eventi Sport PRO-MOTION A.S.D. vi è sempre stata volontà di promuovere il territorio. La T-shirt riporta sullo sfondo il profilo del palazzo Borromeo di Isola Bella, una delle isole Borromee che ha fatto da cornice al passaggio di illustri personaggi come Napoleone Bonaparte con sua moglie e la principessa del Galles. Il palazzo e le sue grotte, che avevano estasiato Stendhal, sono un complesso museale in cui sono esposte diverse opere d’arte. Da ricordare anche i giardini botanici con un'incredibile varietà di piante esotiche e che hanno ispirato le opere di Fogazzaro.

La medaglia finisher fa pendant con la T-shirt, un oggetto rotondo bronzeo sul quale sono impresse data, loghi e nome della manifestazione e il palazzo Borromeo di Isola Bella.



L’IMPEGNO DI SPORT PRO-MOTION - Sport PRO-MOTION A.S.D. organizza gli eventi sportivo con l’obiettivo di creare ricadute economiche positive. L’attenzione all’accoglienza di atleti ed accompagnatori è un fiore all’occhiello di tutte le manifestazioni targate Sport PRO-MOTION A.S.D. che da sempre stipula convenzioni strutture ricettive-turistiche e grazie a Verbano Booking con diversi hotel, per garantire condizioni vantaggiose. Trattandosi di un contesto dalla straordinaria offerta turistica, sul sito della manifestazione sono disponibili una sezione dedicata all’OSPITALITA’ ed una GUIDA SPETTATORI.



L’amore ed il rispetto per il territorio hanno spinto gli organizzatori ad iniziare, nel 2008, un lavoro certosino. Si è scelto quindi, in epoca pre-pandemica, di eliminare le bottiglie in PET dei punti di ristoro in favore di bicchieri in materiale ecologico riempiti al momento con acqua prelevata dall’acquedotto, fornire nel pacco gara una sola spugna ad ogni concorrente, in modo da risparmiare tre spugne per ogni concorrente di mezza maratona, e offrire il viaggio di rientro in battello in modo da ridurre il traffico veicolare.

Un lavoro che ha portato a tenere in considerazione anche altri aspetti che all’apparenza possono sembrare marginali ma che di fatto concorrono notevolmente ad abbassare l’impatto ambientale: proventi economici, capacità di creare valore diretto per le realtà locali coinvolte ed indiretto per la promozione del territorio, un aspetto che include l’uso di risorse locali a km 0 e, quindi, una riduzione dei trasporti; impatto sociale, la promozione dello sport come stile di vita e strumento di benessere psicofisico, un influsso positivo sul settore salute oltre alla possibilità di coinvolgere enti di beneficenza per il supporto di associazioni; impatto ambientale, con l’obiettivo di ridurre gli atteggiamenti negativi ed ottimizzare quelli positivi per l’ambiente. La volontà di Sport PRO-MOTION A.S.D. è anche quella di continuare a tracciare una strada che permetta a partecipanti e spettatori di prendere coscienza di quanto sia importante entrare in sintonia con la natura, anche e soprattutto quando si pratica sport.

Nel corso dell’ultima edizione, con la consulenza di Locom S.r.l., l’impegno di Sport PRO-MOTION A.S.D. ha raggiunto l’obiettivo desiderato ottenendo la certificazione da La Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e può finalmente indossare la migliore delle medaglie al valore, quella della certificazione ISO 20121 - gestione per l'organizzazione sostenibile di eventi. La realizzazione di questo risultato è stata possibile grazie al contributo del Progetto “AMALAKE - Amazing Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore”, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 di cui la La Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana di progetto.



ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono attive sul sito, CLICCA QUI. Attenzione al cambio quota che varia in base a scaglioni numerici di partecipanti e al numero limite massimo per ciascuna gara. Alle società sportive FIDAL, gruppi EPS o gruppi podistici generici con un minimo di 10 atleti da iscrivere in unica soluzione, verrà applicato uno sconto di € 5,00/persona sulle quote dello SLOT attivo al momento dell’iscrizione. Lo sconto verrà applicato automaticamente una volta inserita la decima iscrizione. La promozione è valida anche per iscrizioni a diverse distanze sia nella versione competitiva che non competitiva. Le iscrizioni sono attive sul portale ENDU, CLICCA QUI. Per info LMHM@sdam.it.



DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Nelle seguenti vie:

Via Dell’Industria;

Viale Delle Magnolie;

Corso Zanitello;

Piazza Garibaldi.

Dalle ore 06.00 alle ore 24.00 del giorno 14.05.2022.

---------------------

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Nelle seguenti vie:

Via Piano Grande;

Via Troubetzkoy (nel tratto compreso tra Via Castelli e C.So Nazioni Unite);

Via Castelli;

P.zza Gramsci;

Via Marconi;

Via Vitt. Veneto (nel tratto compreso tra C.so Europa e C.so Zanitello);

L.go Tonolli;

Via Cavallini;

Piazza Giovanni XXIII;

Caduti Lager Nazisti nella parte più prossima a lago.

Dalle ore 17.30 alle ore 22.00 del giorno 14.05.2022.

---------------------

ISTITUZIONE SENSO UNICO con direzione Suna-Fondotoce

Nelle seguenti vie:

Via Troubetzkoy (nel tratto compreso tra C.so Nazioni Unite e Via 42 Martiri);

Via 42 martiri (nel tratto compreso tra Via Troubetzkoy e L.go caduti nei Lager

nazisti).

Dalle ore 17.30 alle ore 21.00 del giorno 14.05.2022.

---------------------

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

Nelle seguenti vie:

Via Dell’Industria;

Viale Delle Magnolie;

Corso Zanitello;

Piazza Garibaldi.

Dalle ore 06.00 alle ore 24.00 del giorno 14.05.2022.

----------------------

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

Nelle seguenti vie:

Via Cavallini;

P.zza Giovanni XIII (area fronte scuola Polizia Penitenziaria);

Via Marconi;

Via Castelli;

Via Troubetzkoy ( nel tratto compreso tra la Polisportiva Verbano e C.so Nazioni unite)

Dalle ore 16.30 alle ore 21.00 del giorno 14.05.2022.

-----------------------

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Nelle seguenti vie:

Rotatoria P.le Caduti nei Lager Nazisti nella parte a monte

Dalle ore 17.30 alle ore 21.00 del giorno 14.05.2022.

--------------

DISATTIVAZIONE DEL VARCO ZTL ELETTRONICO N° 5 SITO IN VIA GUGLIELMAZZI negli orari di modifica alla viabilità cittadina.

Obbligo di segnaletica, messa in sicurezza della circolazione pedonale e personale addetto alla viabilità al bisogno.