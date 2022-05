Giornata nazionale in memoria delle vittime delle marocchinate

Con lo slogan “La Storia non si cancella”, vogliamo commemorare 60.000 tra donne e uomini italiani violentati delle truppe coloniali francesi nel periodo 1943-1944. La manifestazione è organizzata dall’Associazione nazionale vittime delle marocchinate, presieduta da Emiliano Ciotti, sodalizio che da tanti anni ricerca documenti e testimonianze su queste tragiche vicende e si avvale della collaborazione di un gruppo di avvocati, ricercatori storici, giornalisti e scrittori.Molti sono I comuni che furono flagellati dal fenomeno degli stupri di guerra compiuti dai magrebini inquadrati nell’esercito d’oltralpe. Infatti, le violenze da parte dei coloniali francesi contro i civili italiani iniziarono con lo sbarco in Sicilia nel luglio 1943, proseguirono in Campania, nelle provincie Laziali di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo; in Toscana nel senese e nel grossetano e sull’isola d’Elba, per terminare alle porte di Firenze nel luglio 1944.“Dobbiamo lanciare un messaggio forte – afferma Ciotti – affinché le vittime non vengano dimenticate e la commemorazione sia istituita con una legge dello Stato.”Il Comitato 10 Febbraio di Verbania contribuirà al ricordo delle vittime di quest’atrocità deponendo, come gesto simbolico, un omaggio floreale nei pressi del lungolago di Pallanza.