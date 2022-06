4 presidi civici e culturali attivi nel VCO

Il periodo pandemico ha posto un nuovo accento presidi civici e culturali, nuovi centri culturali, Centri Culturali indipendenti e sui Centri di aggregazione Civica quali luoghi che assumono un ruolo primario nel processo di re-innesco delle relazioni di prossimità; chi li gestisce e le comunità che si formano intorno a queste realtà attivano i cittadini e contribuiscono al welfare e al benessere, aiutando a contrastare le disuguaglianze crescenti e cooperano nel ricucire la coesione sociale.



Per garantirne la sopravvivenza nel 2020 della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito dell’Obiettivo Cultura ha lanciato “Rincontriamoci”, un bando di carattere emergenziale per il sostegno dei centri che svolgono un ruolo di presidio territoriale, presenti tanto nelle città quanto nelle province e nelle aree interne del Nordovest.



Da questa esperienza è nato il programma triennale SPaCe (Spazi di Partecipazione al Centro) che mette queste realtà al centro della Missione Favorire Partecipazione dell’Obiettivo Cultura e prevede per tutto il triennio 2021-2023, oltre al sostegno economico, anche percorsi formativi dedicati al potenziamento delle competenze dei gestori con diversi momenti di incontro e confronto.



SpACe ha selezionato 100 spazi in tutte le 13 province di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che fungono da presidi culturali e civici dedicati a un territorio o una collettività specifica e quindi caratterizzati da una forte relazione con chi li frequenta; spazi di inclusione culturale e sociale, multifunzionali, eventualmente aperti all’uso spontaneo e informale da parte degli abitanti del territorio.



Nella Provincia del VCO si trovano 4 dei centri premiati: il Kantiere e il Spazio Sant’Anna attivi a Verbania, Parco della Fantasia Gianni Rodari e Mastronauta che operano ad Omegna, tutte realtà capaci di generare un impatto sociale e culturale importante.



IL PARCO DELLA FANTASIA “GIANNI RODARI” – Omegna

Un luogo che esprime il profondo legame tra Rodari e la città di Omegna e valorizza la creatività omegnese attraverso occasioni educative e fantastiche per tutte le età che si manifestano nei suoi diversi spazi:

• Il Forum Omegna luogo di formazione, convegni, spettacoli che ospita esposizioni permanenti e temporanee e promuove la ricerca storica sui processi di industrializzazione, la conservazione della memoria della civiltà industriale e l’identità del territorio;

• La Ludoteca in cui sperimentare diversi laboratori di creatività e divertirsi nei diversi angoli gioco tematici;

• Il Museo Rodari, spazio interattivo, vivo e accessibile dove esplorare nuovi modelli di didattica e di diffusione del patrimonio immateriale, seguendo le orme fantastiche di Gianni Rodari

• I Giardini della torta in cielo, una terrazza naturale che domina il Lago d’Orta e i tanti luoghi che hanno ispirato il “C’era due volte il Barone Lamberto”.

Attraverso il contributo di Compagnia di San Paolo è stato possibile progettare, attrezzare e mettere a sistema un laboratorio digitale on line per raggiungere scuole e famiglie anche in tempi di lock down e di distanze sociali, dando continuità alle attività creative del Parco.



SPAZIO SANT’ANNA – Verbania

Spazio Sant'Anna è ubicato nell'omonimo quartiere di Verbania. Si tratta di una zona baricentrica alla città, con gli aspetti tipici della periferia (edilizia popolare, disgregazione sociale) e nuove opportunità di sviluppo (polo sportivo, riqualificazioni urbanistiche).

Lo Spazio, nato negli anni '80 per volere della parrocchia, dal 2018 è proprietà del Consorzio Link, aggregatore di cooperative e progetti sociali, la cui vocazione, a offrire risposte ai bisogni collettivi, qui si esprime attraverso percorsi di assistenza alla persona, offerta culturale, sviluppo di aggregazione giovanile, inclusione sociale e lavorativa.

Il sostegno di Compagnia di San Paolo ha contributo a completare una prima importante ristrutturazione favorendo l’attivazione di nuovi servizi tra cui il Tutoraggio di comunità, il Centro per la famiglia con consulenze psico-educative, Laboratori d’arte e teatrali ad alta inclusione sociale e la Sala Teatro, totalmente rinnovata, anche sotto l’aspetto tecnologico.



MASTRONAUTA – Omegna

Mastronauta è un centro artistico-culturale multidisciplinare che dal 2001 favorisce forme di socialità creativa, la pratica delle diverse discipline artistiche e presiede allo sviluppo di attività inerenti l’arte e la cultura con precisi focus sugli aspetti più vari del linguaggio del contemporaneo. Lo spazio è camaleontico e si trasforma stagionalmente per accogliere e promuovere molteplici attività e servizi quali laboratori creativi, scambi culturali, training di formazione, baratto, esposizioni, residenze per artisti, co.studio, visite guidate, eventi artistici e rassegne culturali.

Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo è stato realizzato Il TEATRINO del Mastronauta, un nuovo spazio scenico attrezzato e funzionale per accogliere esibizioni dal vivo quali spettacoli teatrali, performance artistiche e musicali.



IL KANTIERE – Verbania

Il Kantiere è lo Spazio Giovani Comunale della città di Verbania, gestito dall'associazione giovanile 21 Marzo APS. Vive di moltissime attività diverse, e soprattutto dell’incontro tra tanti giovani, ospitando eventi, concerti, percorsi educativi, mostre, cene sociali, lezioni di danza o lingue straniere; dà spazio anche a chi si occupa di musica e arte, sperimentando nuovi strumenti digitali e offrendo una sala prove per le giovani band locali. Il suo obiettivo profondo è quello di rendere i giovani protagonisti della vita pubblica, collettiva, cercando di cambiarla in meglio, ma solo dopo essersi formati ed educati al dibattito costruttivo, insieme.

Nei prossimi mesi saranno aperti i servizi realizzati grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, e in particolare: l’aula studio coworking ad accesso libero, il nuovo laboratorio delle arti digitali, e l’Officina Spazio Giovani promossa tramite il progetto In s(i)eme - reti educative per coltivare aspirazioni. Si prevede inoltre di avviare un percorso partecipato di coprogettazione per il rinnovo dell’area esterna e del giardino.