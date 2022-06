Azzini nuovo allenatore Altiora

Azzini rappresenta una figura di grande spessore tecnico, con un curriculum importante nel mondo della pallavolo femminile nazionale. Ricordiamo le esperienze con Scandicci e Ornavasso in serie A1 e A2, e soprattutto le grandi vittorie conseguite affiancando Massimo Bellano nello staff tecnico della nazionale femminile Under 20 , un titolo Europeo , un argento e un oro ai Campionati del Mondo . Azzini, oltre al ruolo di primo allenatore della serie C regionale maschile ricoprirà l’incarico di Direttore Tecnico e responsabile del settore giovanile.



La società , attraverso il Presidente Maurizio Bonfantini esprime la propria soddisfazione per il nuovo sodalizio. Azzini rappresenta un’eccellenza nel campo dello sport del VCO e Pallavolo Altiora non nasconde la consapevolezza che attraverso le eccellenze si possono raggiungere grandi obbiettivi.



L’ingaggio del nuovo coach segna l’inizio di un anno sportivo importante per la società verbanese che, proprio festeggiando il cinquantesimo anno dalla fondazione, vuole dare il via ad un progetto di crescita e rinnovamento che coinvolgerà tutti i settori, quello tecnico e quello direttivo, per portare professionalità e competenza, allargando la base e proiettando Altiora in una dimensione comunicativa moderna ed efficace.



Matteo Azzini si dichiara felice e pronto alla nuova avventura : “ Dopo tanti anni di esperienze appaganti nel settore femminile sono molto contento di poter lavorare nel maschile, e felicissimo di farlo con Altiora, società che ho vissuto da giocatore e che mi è rimasta nel cuore. Tornare ad allenare sul territorio del VCO è importante per me, e non mi mancano certo le motivazioni.



Il mio metodo di lavoro è ormai consolidato, con dei punti fermi come impegno, serietà e lavoro tecnico, ma con ampi spazi di adattabilità alle caratteristiche della squadra. Per ora è presto per parlare di aspettative, inizierò da subito un lavoro conoscitivo che comprenderà settore giovanile e prima squadra, poi con la dirigenza avremo modo di parlare di obbiettivi. Ringrazio il Presidente Bonfantini per la fiducia accordatami e metterò fin d’ora le mie conoscenze e capacità al servizio di Pallavolo Altiora”.