Altiora vince Memorial Bonfantini

La partecipazione di Studio Immobiliare VCO Domossola e Laica Arona Volley , entrambe nel girone di Altiora nel campionato di Serie C Regionale, ha reso il torneo interessante dal punto di vista tecnico ed agonistico.



Si comincia con la partita Altiora-Arona, gli ospiti sono reduci da un concentramento di Coppa Piemonte ma non paiono risentirne mettendo in campo un gioco molto ordinato, soprattutto nella correlazione muro-difesa.



Altiora reagisce troppo tardi a una serie positiva degli avversari e perde il set a 20. Rimessa in campo con lo stesso sestetto, Miani, Borghini, Alberti, Grigioni, Bonfantini, Matessich , (Grandolini e Scarpati liberi), la squadra di Azzini si scuote e conduce il set , che rimane combattuto ma mai in discussione e si chiude sul 25-19 . Il terzo set sembra ricalcare il primo con Arona che arriva a 19-14, poi una serie di muri di Bonfantini e servizi vincenti di Borghini la riportano sul 20 pari. Ripresa fiducia la squadra verbanese chiude 25 a 23.



Nella seconda partita Arona vince con Domodossola 3 a 0 senza discussioni e quindi il torneo si decide nell’ultima sfida tra Altiora e Domodossola. Dopo il lungo infortunio rientra Grossini al centro, e Azzini effettua un ampio turnover . il derby è sempre sentito, ma la partita rimane equilibrata solo fino al 14 pari del primo set, poi Altiora ingrana una marcia in più e domina il match. 25-19, 25-13, 25-13 . Da segnalare che Altiora presentava l’esordio in partite ufficiali di ben 5 ragazzi, Chiara e Lai (2007), Affini (2005),Matessich e Grossini (2004) .



La classifica finale vede Altiora prima con due vittorie, Arona seconda, (una vittoria) e terza Domodossola .

Per Matteo Azzini un’esperienza positiva : “ Le motivazioni non mancavano, dagli avversari che ritroveremo in campionato al desiderio di portare a casa questo trofeo dedicato al padre del presidente . Ho visto in campo tutto quello che desideravo vedere, qualità del primo e secondo tocco e su palla alta, ottimo anche il carattere dimostrato dalla squadra. Sono contento di aver potuto mettere in campo tutti i ragazzi in rosa, verificando così l’ottima qualità delle seconde linee . Una giornata positiva anche per il pubblico che è accorso per sostenerci “.



Hanno premiato le squadre i fratelli Bonfantini, Marco, Raffaela e Maurizio, quest’ultimo ha consegnato il trofeo nelle mani di Marco Miani , capitano Altiora per la stagione 2022-2023 .



Non c’è tempo per rilassarsi perché Sabato 8 Ottobre partirà il campionato di Serie C regionale. Primo impegno per Altiora Camping Isolino fuori casa contro la temibile formazione del Volley Novara, (ore 20.00). Per vedere i verbanesi al Pala Manzini bisognerà attendere il 15 Ottobre , quando affronteranno Multimed Volley Vercelli, una delle candidate al successo finale. Vi aspettiamo numerosi a sostenere la squadra .