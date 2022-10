Cuciniamo le Eccedenze. Nova Coop consegna domani 150 pasti all'Emporio dei Legami

Segnaliamo che, dopo la chiusura temporanea del supermercato Coop di Verbania Intra per rinnovo completo dei locali, domenica 9 ottobre sono stati ritirati i prodotti invenduti, che Nova Coop ha scelto di recuperare con il progetto Cuciniamo le Eccedenze, per evitare qualsiasi spreco alimentare.



Nelle giornate di lunedì e martedì le eccedenze sono state trasformate in pasti pronti, cucinati presso l’Istituto professionale alberghiero Formont di Villadossola. L’iniziativa è stata condotta



in collaborazione con il capo settore dell’Ipercoop di Crevoladossola Claudio Carisio e la Cooperativa la Vaina.



Mercoledì 12 ottobre alle ore 10.30 verranno consegnati 150 pasti pronti all’Emporio dei Legami di Verbania. Alla consegna prenderanno parte Paolo Micotti, Emporio dei Legami, Luisella Colangelo, Direttore Formont, lo Chef con gli alunni, il coordinatore del Presidio Soci Coop di Verbania, e Il Vice Sindaco di Verbania Marinella Franzetti.

"Una iniziativa meritevole - afferma il vice sindaco Marinella Franzetti - che ancora una volta sostiene il negozio solidale e sociale per le famiglie in difficoltà presente a Verbania".



L’attenzione al contrasto dello spreco alimentare è una pratica abituale che Nova Coop segue nei suoi punti vendita con il progetto Buon Fine, con il quale recupera le eccedenze alimentari e i prodotti ancora consumabili ma non più vendibili per donarli ad associazioni e onlus impegnate nel supporto alimentare. Nel 2021 i 65 negozi della cooperativa hanno ceduto gratuitamente beni alimentari per un valore di 6,5 milioni di euro. Il supermercato Coop di Verbania Intra riaprirà al pubblico giovedì 3 novembre.



Nova Coop Piemonte / Amministrazione Comunale Verbania