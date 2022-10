Forti temporali

Si avverte la Cittadinanza che sono stati ricevuti da ARPA PIEMONTE Bollettini di Vigilanza Meteorologica per TEMPORALI FORTI con precipitazioni MODERATE che potrebbero interessare anche il territorio di questo Comune per la giornata di domani.

Note: "Precipitazioni in progressiva intensificazione da oggi pomeriggio a partire dalle Alpi ed in graduale estensione al resto della regione nella giornata di domani, con fenomeni localmente più consistenti sul settore settentrionale, fino a sabato mattina."



Omegna, 20 ottobre 2022



IL VICE SINDACO REGGENTE

Mimma MOSCATIELLO