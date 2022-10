Le Giornate del Turismo edizione 2022

Le Giornate del Turismo costituiscono un incontro annuale tra ricercatori, operatori privati e decisori pubblici; si tratta di un’iniziativa promossa quest’anno da Geoprogress Onlus in collaborazione con Università del Piemonte Orientale UPO e Associazione ARS.UNI.VCO e sostenuta da un importante rete di istituzioni e associazioni del turismo italiano.Giunta alla sua XXI edizione, avrà luogo dal 27 al 29 ottobre tra Novara e Verbania grazie alla collaborazione del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, del Centro Studi Interdipartimentale UPONTOURISM. Visione, strategia, ricerca per un turismo innovativo e sostenibile e dell'Associazione ARS.UNI.VCO.La prima giornata, giovedì 27 ottobre, si svolgerà all’interno del Campus Perrone UPO a Novara, mentre venerdì 28 ottobre lo scenario sarà la prestigiosa Villa San Remigio, sede del Centro Studi UPONTOURISM. Per l’ultima giornata, sabato 29, è in programma per i relatori invece un'escursione sul lago Maggiore.Si vanta la presenza di tre relatori di rilievo internazionale: Jaeyeon Choe, professore alla Swansea University (Gran Bretagna), Jarkko Saarinen, professore della Oulu University (Finlandia) e Harald Pechlaner, professore presso la Catholic University di Eichstätt-Ingolstadt (Germania) nonchè direttore del Center for Advanced Studies presso Eurac Research. Interverranno inoltre numerosi studiosi ed esperti nazionali, che alimenteranno il dibattito sul tema della sostenibilità e del turismo, declinato in vari ambiti durante le due giornate dedicate ai lavori scientifici.Le Giornate del Turismo si svolgono sotto la responsabilità scientifica di Francesco Adamo, professore emerito UPO e direttore responsabile di Geoprogress, e di Stefania Cerutti, direttrice del Centro Studi UPONTOURISM e presidente di ARS.UNI.VCO.L’evento è realizzato anche grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria VCO e gode tra gli altri del patrocinio del Ministero del Turismo, Città di Verbania, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, Assoturismo, Federturismo Confindustria, Confturismo e Associazione Italiana del Turismo Responsabile.Siamo lieti di accogliere a Novara e Verbania questa ricca edizione delle Giornate del Turismo dedicate al tema della sostenibilità, un impegno e al contempo un’opportunità per i territori in questa fase delicata e di transizione, che richiede la messa in rete di attori e progetti in modo proficuo. La competenza multidisciplinare dei relatori afferenti al mondo accademico e della ricerca si integra nei lavori con quella pratica derivante dalle esperienze dirette degli imprenditori e operatori presenti. Così come la platea degli esperti, anche quella del pubblico è variegata e arricchita dalla partecipazione sia di studenti UPO (per la giornata del 27) che della scuola secondaria superiore Ferrini di Verbania (per la giornata del 28).Stefania Cerutti, direttrice del Centro Studi UPONTOURISM e presidente di ARS.UNI.VCO