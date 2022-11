“Bellezza Italia” sul lago d’Orta

Appuntamento venerdì 11 novembre alle ore 11 presso il Municipio di Orta (No)Sarà presentato venerdì 11 novembre il nuovo progetto realizzato da Legambiente e Gruppo Unipol nell’ambito della campagna “Bellezza Italia” nel territorio del lago d’Orta. Grazie alla costituzione dell’Osservatorio Cusio si vuole contribuire a sviluppare capacità territoriali di adattamento alla crisi climatica, aumentando la collaborazione e la condivisione delle risorse con altre organizzazioni e agenzie di gestione dei sistemi lacustri.Legambiente e il Gruppo Unipol hanno scelto di avviare questo progetto sperimentale nel territorio del lago d’Orta (Cusio), il più occidentale dei grandi laghi prealpini, in Piemonte, con l’obiettivo di coordinare un’azione di monitoraggio costante del territorio che insiste su questo bacino e sui sistemi territoriali ad esso connessi.L’appuntamento è presso il Municipio di Orta (No), Villa Bossi, via Bossi 11, a partire dalle ore 11.Saluti: Giorgio Angeleri, Sindaco di OrtaModera: Massimiliano Caligara, presidente circolo Legambiente Gli Amici del LagoInterventi e contributi di:Giorgio Zampetti, direttore generale di LegambienteMarisa Parmigiani, responsabile Sustainability del Gruppo UnipolRoberto Signorelli, vicepresidente circolo Legambiente Gli Amici del LagoAlice De Marco, direttrice Legambiente Piemonte e Valle d’AostaGianni De Bernardi, coordinatore contratto di Lago per il CusioMaria Sighicelli, ricercatrice ENEA C.R. CasacciaAngelo Robotto, direttore ARPA PiemonteAldo Marchetto, responsabile di sede CNR-IRSA VerbaniaVanda Bonardo, responsabile Legambiente Alpi