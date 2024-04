Pasquali vince le “Donne che salvano la terra”

La Donna che Salva la Terra – L’impegno della verbanese Maria Cristina Pasquali per promuovere la biodiversità e fare rete.E’ stata premiata da Slow Food Italia la verbanese Maria Cristina Pasquali, questo nell'ambito di un'iniziativa di Slow Food Piemonte realizzata con il patrocinio e il contributo della Regione Piemonte, Assessorato Pari Opportunità.L’iniziativa “Donne che Salvano la Terra” ha l’obiettivo di dare valore e voce alle donne piemontesi che si impegnano a tutela della terra nei tempi attuali, di grande crisi e trasformazione.Si tratta di un impegno per tutelare e promuovere la biodiversità, attivare e motivare la comunità, fare rete. Maria Cristina Pasquali, nel Verbano Cusio, incoraggia con eccellenza la rigenerazione.Queste le parole di Riccardo Milan, presidente della Aps Slow Food Verbano e Cusio: “Cristina è un'instancabile guerriera. Combatte da tempo in difesa del valore inestimabile dell'autentica sostenibilità attraverso il buono, il giusto e il pulito. L'aps Slow Food Verbano e Cusio si avvale da anni dell'inarrestabile Cristina, per anni fiduciaria ed oggi attiva socia, che rafforza la relazione e la conoscenza reciproca fra chi produce il cibo, chi lo trasforma, chi lo cucina, chi lo distribuisce e chi lo acquista. Educa, forma, sensibilizza i giovani e i meno giovani affinché possano fare scelte consapevoli, salubri e sostenibili. Ricerca, scrive libri, collabora con la Rai e con l'Istituto Erminio Maggia di Stresa per il Liceo Linguistico indirizzo Enogastronomico... Grazie a lei il Canarone di Cannero Riviera è annoverato tra i prodotti della Fondazione Slow Food per la Biodiversità ed è stata costituita La Comunità per il Pesce delle Alpi e Prealpi Occidentali, che unisce comunità diverse dalla Lombardia al Piemonte, dall’Italia alla Svizzera”.La premiazione è avvenuta lunedì 22 aprile durante una conferenza inserita nel programma ufficiale di Terra Madre Salone del Gusto 2024, a Torino.