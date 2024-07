Premi a Compagnia Teatro 4

La manifestazione è una delle più rilevanti nell’ambito delle compagnie teatrali non professionistiche del Piemonte. La Compagnia verbanese Teatro 4 si è aggiudicata ben 3 dei 5 premi in palio, prevalendo su altre compagnie piemontesi che avevano a loro volte superato una attenta selezione.La commedia Il Ventaglio, della Compagnia Teatro 4, ha vinto il premio per il Miglior spettacolo, il premio per la miglior scenografia e il premio alla migliore attrice a Costanza Colombo.Nella motivazione per il miglior spettacolo si legge: “la compagnia ha offerto una interpretazione divertente e coinvolgente, caratterizzata da un ritmo incalzante e una recitazione di ottimo livello. Le scene corali sono state condotte con una coordinazione scenica perfetta.”Lo spettacolo sarà riproposto al pubblico di Verbania il prossimo 8 agosto nell’ambito della manifestazione Ci Vediamo al Cadorna, in programma presso il Cortile delle Scuole Cadorna di Pallanza.Nella foto l'intero cast di 11 attori.