Montani: incontro con Salvini, canoni idrici e vaibilità

Il segretario Vco della Lega Enrico Montani ha preso parte oggi a una riunione di lavoro a Torino coi vertici della Lega piemontese.Erano presenti una ventina di leghisti, tra cui il leader del partito Matteo Salvini e Riccardo Molinari, capogruppo a Montecitorio e segretario regionale Piemonte. Per il territorio c’era anche il sottosegretario alla Regione, Alberto Preioni. “E’ stata l’occasione – spiega Montani in una nota – per rappresentare al nostro vice premier e ministro ai Trasporti le istanze del Verbano Cusio Ossola.Sul tavolo diversi temi tra cui quello dei canoni idrici, che resta pur sempre d’attualità vista l’importanza della nostra legge del 2020 e i tentativi di scippo. Ma c’è stata anche l’opportunità – prosegue il comunicato – di fare il punto della situazione sulla viabilità della nostra provincia che come noto è prevalentemente montana, e presenta dunque diverse problematiche.In relazione alla statale del lago, l’attenzione di Salvini è stata alta. Un incontro positivo e soddisfacente sotto ogni punto di vista – conclude Montani – servito a me e a Preioni per tenere vicino il Vco sia al Piemonte sia alla politica nazionale”.