Farmacia servizi e prevenzione

L’obiettivo di questa Campagna – promossa da Federfarma Piemonte, Assofarm e Regione Piemonte - è sottolineare come il bisogno di salute della popolazione cominci proprio dalla prevenzione e come, un presidio di salute quale la Farmacia, grazie ai servizi che mette a disposizione, possa rappresentare oggi un importante punto di riferimento. Anticipare o evidenziare tempestivamente un possibile problema di salute richiede un impegno complessivo del Sistema Sanitario Regionale in tutte le sue articolazioni e la Farmacia vuole porsi al servizio di questo sforzo comune, mettendo a disposizione le sue competenze, la sua rete capillare distribuita sul territorio, la vicinanza con la popolazione.La campagna, che prende l’avvio oggi, si articolerà attraverso diversi canali di comunicazione, tra cui locandine e cartoline distribuite in ogni farmacia del Piemonte, spot radiofonici, spazi dedicati sui quotidiani e post sui social media, per raggiungere il pubblico più ampio possibile e contribuire ad accrescere consapevolezza e senso di responsabilità nella gestione della propria salute. In questo senso la campagna intende far conoscere le attività di prevenzione e monitoraggio della salute che i cittadini possono eseguire nelle farmacie e che – grazie alla proroga ed al finanziamento della Farmacia dei Servizi - sono disponibili gratuitamente per i soggetti che rientrano nelle condizioni anagrafiche e/o sanitarie individuate dalla Regione.“Abbiamo voluto questa campagna – spiega Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte – per informare in modo ancora più capillare di quanto possiamo fare quotidianamente a banco in Farmacia, i cittadini e comunicare le diverse possibilità di sottoporsi a esami, screening e test diagnostici in Farmacia”.La campagna in particolare è l’applicazione della Farmacia dei Servizi, nata 15 anni fa e oggi diventata una concreta realtà.“Come Presidente di Federfarma Nazionale sono lieto e come presidente di Federfarma Torino orgoglioso che in Piemonte si sia riusciti ad applicare la Farmacia dei Servizi in maniera puntuale, rapida ed efficace. La sinergia e la collaborazione tra Assessorato alla Sanità e Federfarma porta a utilizzare al meglio le risorse disponibili per migliorare i servizi di salute per i cittadini” ha dichiarato Marco Cossolo.Solo alcuni numeri: secondo l’ultimo report di Cittadinanzattiva, nel 70% delle farmacie oggi si fanno servizi di telecardiologia, nel 2017 era il 30%. Quasi il 100% delle farmacie misura la pressione, il 50% effettua vaccini. Durante il Covid-19 le farmacie hanno svolto il più ampio servizio di contact tracing di sempre, facendo oltre un milione di tamponi al giorno a livello nazionale. Sono solo alcuni dei dati che sottolineano il ruolo fondamentale deli servizi in farmacia.LA CAMPAGNA. Quali gli esami quindi di questa campagna?SERVIZI PER LA SALUTE DEL CUORE, eseguiti in telemedicina e refertati da un medico specialista- EGC, registra l’attività elettrica del cuore, utile per individuare anomalie- HOLTER CARDIACO: monitora il battito cardiaco per 24/48 ore, ideale per diagnosticare aritmie intermittenti- HOLTER PRESSORIO, monitora la pressione arteriosa nelle 24 ore, fondamentale per diagnosticare l’ipertensione e valutare l’efficacia delle terapie.Gli esami sono gratuiti se il cittadino, a seguito di un questionario scientificamente validato, effettuato dal farmacista, risulta essere un soggetto a rischio.SCREENING ONCOLOGICONell’ambito del progetto Prevenzione Serena, si può effettuare lo SCREENING del TUMORE DEL COLON RETTO, sottoponendosi al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, dedicato ai soggetti tra i 58 e il 69 anni invitati dalla Regione.VACCINAZIONEAl momento in farmacia è possibile effettuare le vaccinazioni Covid e antinfluenzali. È allo studio l’offerta di ulteriori vaccinazioni, a partire da quella anti HPVMONITORAGGIO DELLA IPERTENSIONEIl cittadino in terapia antipertensiva può effettuare in farmacia uno specifico monitoraggio della propria pressione arteriosa, migliorare la sua aderenza, intercettare precocemente eventuali situazioni di rischio e favorire interventi tempestivi da parte del proprio medico curante.Oltre a questi specifici esami, oggetto della campagna, naturalmente in farmacia è anche possibile effettuare numerosi altri test, tra cui quelli sul sangue capillare per il controllo della glicemia, del colesterolo e di altri parametri fondamentali nella prevenzione e nel monitoraggio dell’andamento della propria salute, oltre ai servizi di supporto per la gestione dei farmaci, tra cui consulenze personalizzate per garantire il loro uso corretto e sicuro.“Le farmacie sono un punto di riferimento fondamentale per la salute dei cittadini” hanno dichiarato ancora Massimo Mana e Mario Corrado, Presidenti rispettivamente di Federfarma Piemonte e Assofarm. “Con questa campagna, vogliamo sottolineare l'importanza della prevenzione e incoraggiare i cittadini ad avvalersi dei servizi che le farmacie offrono. La salute è un bene prezioso e la prevenzione è il primo passo per proteggerla.”“Il farmacista è sempre più figura centrale nella tutela della salute, capace di offrire ai cittadini servizi essenziali con rapidità e competenza. È il professionista sanitario più vicino alle persone, in grado di intercettare bisogni, fornire consigli qualificati e contribuire attivamente alla prevenzione. Il valore della professione risiede proprio in questa capacità di coniugare conoscenza scientifica e rapporto diretto con il cittadino, rendendo la farmacia un punto di riferimento insostituibile per la salute pubblica. Questa campagna ne è la rappresentazione tangibile”, ha dichiarato Mario Giaccone, Presidente Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino.“Le farmacie sono un importante presidio sul territorio con la loro capillare presenza nelle città, nei piccoli paesi e nei centri rurali e montani. In questi anni i servizi erogati dalle farmacie in base all’accordo con la Regione stipulato nel 2019 hanno consentito a molti cittadini di accedere alle prestazioni del servizio sanitario regionale, avendo un’alternativa in più. Tutti ricordiamo il grande lavoro svolto dalle farmacie all’epoca della pandemia Covid. Fondamentale anche il ruolo che le farmacie svolgono sul fronte della prevenzione. Ringrazio Federfarma Piemonte ed Assofarm per questa campagna di informazione sulla ‘farmacia dei servizi’ che per la Regione è uno strumento di grande importanza”, ha dichiarato Federico Riboldi, Assessore regionale alla Sanità.Federfarma invita tutti i cittadini a entrare in farmacia e chiedere al proprio farmacista ulteriori informazioni, per conoscere i servizi disponibili e partecipare attivamente alla campagna di prevenzione.Per scoprire di più sulla campagna e avere l’elenco geolocalizzato delle farmacie è possibile visitare il sito web www.quifederfarma.itALCUNI DATI sui SERVIZI IN FARMACIA• TELEMEDICINAo HOLTER PRESSORIO 5.705 (da maggio 2024)o HOLTER CARDIACO 14.855 (da maggio 2024)o ECG 18.638 (da maggio 2024)Per 126 persone è stato riscontrato rischio alto, da inviare con urgenza al medico• VACCINIo INFLUENZA 49.575 (2024) 34.883 (2023)o COVID 28.043 (2024)• PREVENZIONE SERENA187.837 (2024) 166.383 (2023)Sono intervenuti alla Conferenza stampa:- Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale- Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte- Mario Corrado, Delegato regionale Assofarm- Mario Giaccone, Presidente Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino- Federico Riboldi, Assessore alla Sanità, Regione Piemonte