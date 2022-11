Baveno con Bandiera Lilla: unico Comune in Piemonte

“Oggi in Comune – segnala il sindaco di Baveno Alessandro Monti - abbiamo incontrato i rappresentanti del progetto Bandiera Lilla a cui il nostro Comune aderisce. Un incontro per continuare il nostro impegno concreto nel lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche in città e nella sensibilizzazione in tema di turismo accessibile. Infatti, Bandiera Lilla è un progetto nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, e che supporta e premia, con la bandiera Lilla, quei Comuni come il nostro che prestano una particolare attenzione a questo target turistico”.“La città di Baveno è il primo e unico Comune in Piemonte – aggiunge l’assessore alle politiche sociali Maria Rosa Gnocchi – ad aver ricevuto questo riconoscimento della Bandiera Lilla dal 2018, e vogliamo continuare affinché sia uno stimolo a migliorare gli interventi in questa direzione, proseguendo il nostro lavoro in maniera concreta e tangibile e continuando a tenere alta l’attenzione per mantenere e migliorare gli standard qualitativi richiesti, anche nei progetti futuri, rendendo così il nostro Paese sempre più fruibile”.