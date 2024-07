Festa del Vino 2024

Dalla collaborazione con il Comune di Baveno, Assessorato al Turismo, è nato nel 2021 l’evento che si propone di presentare, nel corso di due serate d’estate, una selezione di vini del Piemonte.Nell’edizione 2024 il banco d’assaggio sarà allestito presso l'Arena Nadur sul lungolago, con vista sulle isole Borromee.Sarà presente una selezione di cantine per incontrare il pubblico di enoappassionati, proporre all’assaggio vini, narrare angoli e storie del vigneto piemontese. A loro fianco prodotti gastronomici del territorio con street food.Venerdì 5 luglio nella serata inaugurale sarà presente anche il Moscato Wine Festival in Tour con una selezione di oltre 30 etichette dalle varie regioni d’Italia, dalle selezioni di Moscato d’Asti in Piemonte sino al Moscato di Pantelleria in Sicilia.Sabato 6 luglio nella seconda serata sarà invece presente una selezione di Vini dal Mondo, con una rappresentanza di oltre 20 nazioni dai vari continenti.Le serate di venerdì 5 e sabato 6 saranno arricchite da intrattenimenti musicali dal vivo con ingresso libero: venerdì dalle 20 alle 22 è previsto il concerto di Honey Joe con il duo acustico soul Elisa e Giobi mentre sabato sera si esibirà il trio MPF Modesta Panetteria Fermi.Partecipano e incontrano il pubblico:Barisone Simone – Gavi (Al); solo il sabato 6 luglioCascina Goregn - Castagnito (Cn);Cascina Langairolo - Neive (Cn);Cascina Paladin - Canale (Cn);Crota Cichin - Santo Stefano Roero (Cn);La Ballerina - Montegrosso d’Asti (At),La Ca Nova - Cella Monte (Al);Mauro Rei - Sala Monferrato (Al);Mulassano F.lli - Alba (Cn);Nazzari Franco - Ponzano Monferrato (Al);Patrone Edoardo - Domodossola (Vb);Podere ai Valloni – Boca (No); solo il sabato 6 luglioTorchio Winery 1953 - Isola d’Asti (At);Presenti inoltre proposte gastronomiche del territorio.Costi di partecipazione e modalità di prenotazione:Il costo del biglietto di ingresso è di 16,00 €, con riduzione € 10,00 per i Soci Go Wine, e include degustazioni illimitate in forma libera.Coloro che acquisteranno il biglietto online avranno uno sconto a € 13,00https://www.gowinet.it/evento/festa-del-vino-a-baveno-2024/Per coloro che si associano a Go Wine (scadenza iscrizione 30 giugno 2025) in occasione dell’evento, l’ingresso è gratuito.Per info: ufficio.soci@gowinet.itTutte le info:Associazione Go Wine – Tel. 0173 364631 stampa.eventi@gowinet.itUfficio Turismo e cultura Comune di Baveno – Tel. 0323 924632 info@bavenoturismo.it