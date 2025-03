Monti: filiali Instesa, risposte deludenti

Le prossime chiusure degli uffici e degli sportelli bancari in vari territori del Piemonte di Banca Intesa Sanpaolo, a partire da quello di Baveno, mi hanno portato – segnala il sindaco Alessandro Monti – ad incontrare i responsabili territoriali della banca nei giorni scorsi, nelle persone di Stefano Cappellari Direttore regionale per Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna e della responsabile per il VCO.



Nell’incontro, nonostante la mia contrarietà, mi sono state confermate le chiusure di alcune filiali in tutto il VCO, compresa quella di Baveno.



Nel corso della discussione avevo richiesto la possibilità di mantenere almeno un servizio bancomat a Baveno e di mettere in campo la possibilità di aprirne uno anche a Feriolo, attualmente sprovvisto.



Dall’incontro avevo avuto rassicurazioni certe almeno sul mantenimento del bancomat a Baveno e una disponibilità a valutare l’apertura di quello a Feriolo.



In queste ore, invece, ho ricevuto comunicazione dal responsabile della filiale bavenese in cui si afferma che “... è in corso di valutazione il mantenimento dell'area self a Baveno”, senza far nessun cenno alla richiesta per Feriolo.



Una risposta inaccettabile, visto che non conferma quanto condiviso durante la riunione con i vertici della Banca.



Il nostro territorio, così fortemente turistico, non può subire il colpo della chiusura della filiale e del bancomat. Chiedo semplicemente che gli impegni presi alla riunione dai vertici di Banca Intesa Sanpaolo, vengano rispettati.



Spero anche vivamente che la Regione Piemonte, che ha avviato in questi giorni un tavolo di lavoro per tutelare l'accesso ai servizi bancari essenziali da parte delle comunità locali, intervenga con forza a difesa dei cittadini di Baveno e del VCO.