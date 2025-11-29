Baveno Bridge Club: Torneo dello Zampone

Lunedì 10 novembre sono iniziati, sia a Baveno che a Domodossola, gli annuali Corsi per Principianti tenuti dai nostri Istruttori Federali, corsi che vedono iscritti una decina di nuovi “bridgisti”, mentre Domenica 30 novembre si terrà la 61* edizione del Torneo dello Zampone, torneo patrocinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e dalla Città di Baveno, dove tutti gli iscritti vengono omaggiati del classico zampone natalizio.



Anche per quest’anno è prevista la partecipazione di una cinquantina di coppie provenienti da Piemonte e Lombardia, e avremo il piacere di vedere ai nostri tavoli sia Pierfrancesco Parolaro, Presidente Nazionale della “Federazione Italiana Gioco Bridge”, sia la Presidente Regionale Valentina Zancan.

Per la prima volta il torneo si terrà presso il Ristorante CICIN di Casale Corte Cerro che ci ospiterà anche per la conclusione della serata con un apericena.

Aggregazione, competizione, passatempo: tutto questo è il BRIDGE.