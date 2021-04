Chiusura filiale? Il Sindaco scrive all'Istituto

In questo ore il Sindaco di Verbania Silvia Marchionini ha chiesto un incontro a Teresio Testa, Direttore Regionale del nord ovest per Intesa San Paolo, in merito alla circolazione della notizia (non ufficiale) che ulteriori razionalizzazioni delle sedi porterebbero, in un prossimo futuro, alla chiusura della storica filiale di Trobaso.



Pur sapendo delle nuove politiche di gestione e sulla diminuzione delle filiali delle banche, si esprime timore per i disagi arrecati alla numerosa clientela che sarà costretta a recarsi a Intra, specialmente per i molti anziani non solo locali ma di tutto il bacino montano circostante. Quando era Bpi - Veneto Banca questa era la filiale con il più alto giro d'affari, tra l’altro con una struttura di proprietà della banca.



Considerando la carenza di connessione digitale all’altezza per i paesi dell'entroterra montano, il “digital divide” qui colpirebbe duramente aumentando la disparità che c’è tra chi ha accesso (adeguato) a internet e chi non ce l’ha, con una esclusione dai vantaggi della società digitale e danni socio-economici.



Siamo certi che, come la predecessore dott.sa Balbo, anche il Direttore Teresio Testa vorrà mostrare sensibilità rinviando l'eventuale decisione al post pandemia, considerando anche le numerose segnalazioni di dissenso arrivate a questa eventuale scelta.