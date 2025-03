Eventi Baveno dal 14 al 31 marzo

RASSEGNA TEATRALE "BIS! 2 LAGHI DUE PALCHI": GONZAGO'S ROSE

Venerdì 14 marzo 2025, ore 21:00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6



Ideato e interpretato da Federica Tardito e Aldo Rendina, si ringraziano Giorgio Rossi e Doriana Crema.

COMPAGNIA TARDITO/RENDINA con il sostegno dell’Associazione Sosta Palmizi/MiBAC



Un duo in cui il linguaggio della danza abbraccia quello teatrale, colorando di ironia e tragicità una scoppiettante storia d’amore.

Lo spettacolo di teatro danza vuole sondare le relazioni tra uomo e donna e l’incomunicabilità di coppia attraverso una strategia infallibile e originale: far sorridere mentre si riflette. Rosalia e Gonzago sono due anime in conflitto, due anime perse nella routine della vita a due.



Biglietti: intero € 10 - Ridotto € 5 (residenti a Baveno e under 12)



Per info e prenotazioni:

info@bavenoturismo.it - tel 0323 924632 www.bavenoturismo.it

lafinestrasullago@libero.it - tel 328 4732653 www.lafinestrasullago.it

www.piemontedalvivo.it/corto-circuito/



Realizzata da La Finestra sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo, attraverso il bando Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.

METTI UN LUNEDI' AL CINEMA

Lunedì 17 marzo 2025, ore 21.00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6



Proiezione del film “100 DOMENICHE” diretto da Antonio Albanese – Drammatico – Italia 2023 – 94 minuti.



Antonio Riva è un operaio specializzato in prepensionamento, che va ancora in fabbrica ad insegnare (gratis) il mestiere ai più giovani. Accudisce la madre affetta da demenza senile, è in buoni rapporti con la ex moglie e ha un’amante sposata che si vuole divertire. Quando la figlia Emilia annuncia il suo matrimonio Antonio è felice di provvedere ai costi della cerimonia, perché quello di portare la sua bambina all’altare è sempre stato il suo sogno, e il gioco preferito di entrambi. Così si reca in banca per prelevare dal conto su cui ha messo tutto ciò che ha, ma il direttore gli consiglia invece di fare un prestito con una finanziaria e non disfare le sue azioni, che stanno “viaggiando”. Ma Antonio non possiede azioni, o meglio, non si è reso conto di aver tramutato le sue obbligazioni sicure in azioni a rischio, passando da risparmiatore ad azionista su consiglio di quella banca dove gli impiegati erano di famiglia, e che aveva sostenuto lo sviluppo dell’intero paesino sul lago di Lecco dove è nato e cresciuto. Quella banca, poi, mica può fallire, perché se fallisse “andrebbero a gambe all’aria tutti quanti”.



Ingresso libero e gratuito.



Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania.

FESTA DI SAN GIUSEPPE 2025

Mercoledì 19 e domenica 23 marzo 2025

Oratorio di S. Giuseppe - Romanico di Baveno



MERCOLEDI' 19 MARZO



ore 21:00, momento di meditazione e preghiera presso l’Oratorio di San Giuseppe.



DOMENICA 23 MARZO



ore 10:30, Santa Messa presso il sagrato, Oratorio di San Giuseppe.



ore 11:30, aperitivo offerto dal Comitato Festeggiamenti di Romanico.



dalle ore 12:30 distribuzione trippa di foiolo alla casalinga con dolce (€ 10,00), a seguire tradizionali tortelli di S.Giuseppe.



Trippa solo su prenotazione entro sabato 22 marzo ore 12:00 ai seguenti numeri:



324.6358955 Michele 348.5139597 Paola



In caso di maltempo: la S. Messa di domenica 23 marzo sarà celebrata alle 10:30 nella Chiesa Parrocchiale di Baveno. La distribuzione di aperitivo, trippa e tortelli avverrà sotto la Via Crucis a Baveno dalle 12:30



Organizzazione a cura del Comitato festeggiamenti di Romanico.

RICOSTRUIRE LA SPERANZA - TESTIMONIANZA DI DON GINO RIGOLDI

Venerdì 21 marzo 2025 ore 20:45

Centro culturale Nostr@domus, Piazza della Chiesa, 6



Una serata di dialogo con la preziosa testimonianza di Don Gino Rigoldi, cappellano dell'Istituto penitenziario minorile Cesare Beccaria per oltre 50 anni, sul tema dell’educazione e della comprensione dei giovani, dei loro valori e delle loro difficoltà, proponendo la speranza come atteggiamento che vuole produrre soluzioni creative, idee nuove, strade alternative per superare gli ostacoli del delicato momento dell’adolescenza.



Entrata libera



Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno con il patrocinio della Città di Baveno.

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Sabato 22 marzo 2025, dalle ore 10:00 alle 18:00

Domenica 23 marzo 2025, dalle ore 10:00 alle 18:00 - Chiesa dalle 12:30 alle 18:00

Complesso monumentale dei SS. Gervaso e Protaso e Museo GranUm - piazza della Chiesa



In occasione delle Giornate Fai di Primavera, visite guidate alla Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso, al Battistero di S. Giovanni (riservato ai soci FAI) e al Museo GranUm.



Le visite saranno tenute dai "Giovani ciceroni", alunni dell'Istituto Fogazzaro-Rebora di Baveno, del Liceo Fermi di Arona, dell' istituto Maggia di Stresa, dell'ENAIP di Arona e dai Giovani soci FAI.



Ingresso ad offerta minima € 3,00 (€ 5,00 per ingresso cumulativo a chiesa e museo)

Possibilità di iscrizione al FAI in loco.



Non è necessaria la prenotazione. Per info: lagoaltonovarese@gruppofai.fondoambiente.it



Organizzazione a cura di Fondo Ambiente Italiano con il patrocinio della Città di Baveno.

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA: I GIARDINI DEL VCO

Sabato 22 marzo 2025, ore 16:00

Centro culturale Nostr@domus, Piazza della Chiesa, 6



In occasione delle Giornate Fai di Primavera, incontro aperto al pubblico sul tema "I giardini del VCO", occasione di sviluppo per un turismo sostenibile.



Relatori: i paesaggisti Carola Lodari e Massimo Semola



Ingresso libero.

Non è necessaria la prenotazione. Per info: lagoaltonovarese@gruppofai.fondoambiente.it



Organizzazione a cura di Fondo Ambiente Italiano con il patrocinio di Città di Baveno.

METTI UN LUNEDI' AL CINEMA

Lunedì 24 marzo 2025, ore 21.00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6



Proiezione del film "CAMPO DI BATTAGLIA" diretto da Gianni Amelio - Drammatico - Italia, 2024 - 104 minuti.



Stefano e Giulio sono amici da sempre, si sono laureati insieme in medicina, ma hanno diverse concezioni della professione, se applicate ad una situazione di guerra. Quella in cui si trovano coinvolti entrambi come ufficiali medici è il primo conflitto mondiale, e mentre Stefano ha come obiettivo quello di rimandare al fronte tutti i feriti al primo accenno di guarigione - soprattutto i "miserabili simulatori" che si sono procurati da soli il modo di evitare il combattimento - Giulio arriva a contagiare, mutilare e privare (magari temporaneamente) della vista o dell'udito quei soldati che vorrebbero solo tornare a casa. Fra i due ufficiali c'è Anna, ex compagna di università che non ha potuto laurearsi con la lode solo perché non potevano dare il massimo dei voti ad una donna, e dunque ha "preferito" diventare infermiera. Nonostante l'affetto per Stefano e Giulio, Anna si troverà a scegliere quale delle loro visioni della medicina e del mondo seguire, soprattutto quando l'epidemia di febbre spagnola arriverà a colpire l'esercito e il Paese.



Ingresso libero e gratuito.



Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania.

CONCERTO DI PRIMAVERA: "I DIVERTIMENTI MUSICALI DI W.A. MOZART"

Sabato 29 marzo 2025, ore 21:00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6



Concerto di primavera organizzato dall'Associazione "Un salto nel passato" presso il Centro culturale Nostr@domus.



Il trio Musica Tre: Paolo Lombardo (clarinetto) Stefano Rapetti (clarinetto) Luca Barchi (fagotto) presenterà il repertorio "I divertimenti musicali di W.A. Mozart".



Ingresso libero.



Organizzazione a cura dell'Ass. Un salto nel passato con il patrocinio della Città di Baveno

NATI PER LEGGERE

Sabato 29 marzo 2025 ore 11:00

Biblioteca civica - Piazza della Chiesa, 8



Letture ad alta voce per bambini e bambine di età consigliata tra i 3 e i 6 anni.



Per informazioni: Sistema Bibliotecario del VCO - Progetto Nati per Leggere

tel: 0323.401510 – email: natiperleggere@bibliotechevco.it – www.bibliotechevco.it - www.culturapercrescerevco.it



L'evento si svolge nel contesto del progetto di Cultura per Crescere ed è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno.

LAGO MAGGIORE HALF MARATHON

Domenica 30 marzo 2025

Transito da Baveno



XVII edizione della “Lago Maggiore Half Marathon”, con partenza da Stresa, transito da Baveno e arrivo a Verbania Pallanza.



Segnaliamo che la Strada Statale 33 litoranea rimarrà chiusa nel tratto tra Stresa (Piazza Marconi) e Feriolo (rotonda) dalle 08.45 alle 10.15



Ulteriori info, iscrizioni e viabilità: lmhm.it

METTI UN LUNEDI' AL CINEMA

Lunedì 31 marzo 2025, ore 21.00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6



Proiezione del film "ANATOMIA DI UNA CADUTA" diretto da Justine Triet - Drammatico - Francia 2023 - 150 minuti.



La scrittrice tedesca Sandra Voyter sta rilasciando un'intervista nello chalet sulle montagne vicine a Grenoble dove vive insieme al marito Samuel Maleski e al loro figlio non vedente Daniel. La conversazione fra lei e la giovane giornalista divaga, ed è infine interrotta dalla musica a tutto volume suonata da Samuel. Qualche ora dopo Samuel viene trovato morto sul selciato innevato davanti allo chalet: si è gettato o è stato ucciso? Sarà questo il dilemma da risolvere attraverso un'indagine minuziosa e un processo complicato e seguitissimo dai media. Ad assistere Sandra, principale indagata, è l'avvocato Vincent Renzi, suo amico di lunga data, e ciò che emergerà dalle indagini, prima ancora che un verdetto, è il problematico rapporto coniugale fra Sandra e Samuel, che ha trovato il punto di rottura nell'incidente all'origine della cecità di Daniel.



Ingresso libero e gratuito.



Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania.

CORSI UNI3 2024/2025

PROSSIMI CORSI IN PARTENZA



Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per i prossimi corsi in partenza nell'ambito dell'UNI3, A.A. 2024/25.



ALIMENTAZIONE

Giovedì dalle ore 18:30 alle ore 20:30, dal 20/03/25 al 10/04/25

Costo € 24,00 / ridotto € 21,00

Docente: Massimo Falsaci



OTTIMIZZAZIONE DEL CORPO E DELLA MENTE CON IL BIOHACKING E I FONDAMENTI DELLA NEUROSCIENZA

Lunedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00, dal 24/03/25 al 19/05/25

Costo € 48,00 / ridotto € 43,00

Docente: Adriana Yanira Tosello



INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Biblioteca civica di Baveno - Piazza della Chiesa, 8

Tel. 0323 925120 - e-mail baveno@bibliotechevco.it - sito web www.bavenoturismo.it