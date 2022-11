Pallanza si trasforma. Sette milioni di euro di investimenti: un grande passo avanti! La mobilitazione del PD Verbania: volantini, tavoli informativi, porta a porta.Pallanza si trasforma. Sette milioni di euro di investimenti: un grande passo avanti! E’ questo lo slogan della mobilitazione promossa dal Circolo del Partito Democratico di Verbania in merito agli interventi che interessano e riqualificheranno Pallanza nei prossimi mesi.Una mobilitazione che ha visto oggi un tavolo informativo in piazza Garibaldi in zona mercato, un porta a porta con un volantino appositamente preparato, oltre che sui social media.“Nel volantino e con questa mobilitazione – dichiara il segretario cittadino del PD Marco Magni – vogliamo sottolineare il lavoro complessivo dell’amministrazione comunale di Verbania, con investimenti per oltre 7 milioni di euro su Pallanza che avverranno nei prossimi mesi. Infatti, non vi solo l’intervento partito per la riqualificazione di Piazza Garibaldi (che ha visto anche la creazione di circa 200 nuovi parcheggi aggiuntivi in largo Tonolli, via Vittorio Veneto e Castagnola), ma sono previsti nel 2023 altri lavori per renderla più bella ed accogliente sia per residenti che per i turisti.Brevemente li ricordiamo:- Il nuovo parcheggio multi piano in via Crocetta con 230 nuovi posti auto.- La sistemazione e riqualificazione del palazzo del Municipio.- La ristrutturazione della Darsena di villa Giulia con finalità turistiche.- la manutenzione del monumento Cadorna sul lungo lago.- I lavori per lo scolmatore a lago in Largo Tonolli per migliorare la gestione e lo scarico delle acque reflue.- In via Ruga e in piazza Pedroni interventi di riqualificazione grazie al progetto del Distretto del Commercio.Infine si proposte ad opera dei privati il progetto di sistemazione delle ex scuderie “Villa Branca”.Una mole imponente di interventi che completeranno il progetto complessivo di riqualificazione di Pallanza, già partito negli anni scorsi con il nuovo lungo lago di v.le delle Magnolie e la ristrutturazione del palazzo storico del Museo del Paesaggio (con la sua riapertura), realizzato sempre dall’Amministrazione del sindaco Silvia Marchionini.Cordiali salutiCircolo PD Verbania