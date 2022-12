Milizia tradizionale di Bannio 400 anni

Alla presenza di S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla Vescovo di Novara, si è celebrato l’ultimo atto di questo anno di festeggiamenti.Presenti anche, insieme al Sindaco e alle autorità locali, il Presidente della Fondazione Comunitaria del Vco, Maurizio De Paoli e il consigliere della Regione Piemonte, Alberto Preioni, che hanno voluto essere presenti per sottolineare l’importanza delle tradizioni cosi profonde e radicate nel territorio come questa della Milizia.“Qual’è il frutto che possiamo portare a casa da questo Centenario? - ha pronunciato durante l’omelia il Vescovo di Novara – Dobbiamo essere uomini e donne rivestiti di grazia. Avete realizzato un anno pieno di cuore, auguro alla comunità di Bannio di portare la Grazia che hanno messo in questo centenario e portarlo ogni giorno nella vita. Occorre uno sguardo sincero su di noi, guardare le nostre fragilità; solo cosi sapremo come lasciarci riempire di questi doni, pieni di fiducia, gratuità, socialità, di amore e di rispetto, di bene comune; ognuno deve trovare quella grazia, che è capace di riempire lo spazio più profondo della nostra esistenza.”Il Vescovo ha salutato tutti dando appuntamento simbolico al prossimo centenario; la Milizia ha marciato sino davanti all’albero di Natale che si è acceso come annuncio delle festività natalizie in arrivo, ma anche come immagine simbolica di questa storia che continua e ci da appuntamento al prossimo agosto 2023, per i Quattrocento e Uno…che continuano con una fede che si rinnova, oggi come allora.