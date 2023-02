Secondo appuntamento a Baveno e a Gozzano per la rassegna teatrale realizzata da La Finestra sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.



LE SOMMELIER di e con Alessandro Vallin e Stefano Locati è una degustazione ad alto tasso di comicità, uno spettacolo in divenire; tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore i Freakclown esplorano il mondo dell’enologia a loro modo, con una comicità fisica e originale.



I due si trasformano in improbabili sommelier, dando vita a uno spettacolo che mischia musica dal vivo, strumenti originali e unici, acrobatica, magia e poesia in una scenografia luminosa e misteriosa. Tra battute surreali e virtuosismi enologici i Freakclown ci porteranno nel magico mondo del vino.



Creazioni luminose Tommaso Tagliabue - Creazioni sonore Luca De Marinis - Regia Philip Radice –





Gli spettacoli si svolgeranno



venerdì 24 Febbraio presso Centro Culturale Nostr@domus, Piazza della Chiesa, 6 - Baveno (Verbania)

sabato 25 Febbraio presso Spazio S.O.M.S.I. Piazza San Giuliano, 7 – Gozzano (Novara)



Biglietto intero € 10 – Biglietto Ridotto e Under 12 € 5 - sono previste riduzioni per i residenti



Per info e prenotazioni:

BAVENO info@bavenoturismo.it - tel 0323 924632 - www.bavenoturismo.it

GOZZANO somsigozzano@gmail.com - tel 3383970302 - prenotazione sul sito www.somsigozzano.it

lafinestrasullago@libero.it - tel 3284732653 - www.lafinestrasullago.it

prevendite su www.piemontedalvivo.it/corto-circuito/