Eventi Baveno dal 16 al 28 febbraio

NATI PER LEGGERE: LETTURE AD ALTA VOCE

Sabato 18 febbraio 2023, ore 10.30-12.00

Biblioteca Civica

Letture ad alta voce per bambini e bambine di età consigliata tra i 3 e i 6 anni.

Per informazioni:

Sistema Bibliotecario del VCO- Progetto Nati per Leggere

tel: 0323.401510

email: natiperleggere@bibliotechevco.it

www.bibliotechevco.it

Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno.



CARNEVALE FERIOLESE 2023

Domenica 19 febbraio 2023, ore 12.00

Area Feste al Bocc, Feriolo

Distribuzione salamini, cotenne con lenticchie e fagioli in umido (da asporto) presso l’area eventi al Bocc.

Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti Feriolese.



LA MAGIA DEL CARNEVALE

Martedì 21 febbraio 2023, ore 11.00

Piazza Marinai d'Italia

Il programma prevede:

Ore 11.00: Mostra dei mezzi della Protezione Civile della Città di Baveno.

A seguire, iscrizione alla gara della maschere.

Ore 12.00: Apertura del servizio cucina con prelibatezze della tradizione carnevalesca: polenta e gorgonzola, polenta e tapelucco, salamini e lenticchie, trippa in umido con fagioli, pasta e fagioli, pasta al sugo o al pesto.

Ore 13.00: Trucca bimbi a cura della C.R.I di Baveno e animazione a cura del gruppo “Tradizione in libertà”.

A disposizione ci saranno giostre gonfiabili gratuite per tutti i bambini.

Ore 14.30: Arrivo della Regina Goss e del Re Zulu per le premiazione delle maschere più belle.

In caso di maltempo la manifestazione non si terrà.

Organizzazione a cura dell’Associazione “Non solo Carnevale” in collaborazione con il Comune di Baveno, Protezione Civile della Città di Baveno, C.R.I Comitato di Baveno.



RASSEGNA TEATRALE "BIS! 2 LAGHI 2 PALCHI: LE SOMMELIER"

Venerdì 24 febbraio 2023, ore 21:00

Centro Culturale Nostr@domus

Spettacolo di e con Alessandro Vallin e Stefano Locati, creazioni luminose di Tommaso Tagliabue, creazioni sonore di Luca De Marinis e regia di Philip Radice.

Associazione culturale Duetti & ½

Una degustazione ad alto tasso di comicità, uno spettacolo in divenire; tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore. I freakclown esplorano il mondo dell’enologia a loro modo, trasformandosi in improbabili sommelier, dando vita ad uno spettacolo che mischia: musica dal vivo, strumenti originali ed unici, acrobatica, magia e poesia, il tutto in una scenografia luminosa e misteriosa.

Biglietti: intero € 10 – ridotto e under 12 € 5

Per info e prenotazioni:

info@bavenoturismo.it – tel 0323 924632 – www.bavenoturismo.it

lafinestrasullago@libero.it – tel 328 4732653 – www.lafinestrasullago.it

www.piemontedalvivo.it/corto-circuito/

Realizzata da La Finestra sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.



CORSO UNI3: COMUNICARE

Da lunedì 27 febbraio a lunedì 15 maggio 2023, ore 20:30-22:00

Biblioteca Civica di Baveno

L'obiettivo del corso è analizzare le varie modalità e le diverse fonti comunicative, i diversi contesti, anche giocandoci e divertendoci assieme per capirle e utilizzarle meglio.

Il costo d’iscrizione è di € 41,00 intero / € 37,00 ridotto

Il docente sarà Luca Zanoletti.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:

Biblioteca Civica di Baveno

Piazza della Chiesa, 8

tel. 0323 925120

e-mail: baveno@bibliotechevco.it

sito web: www.bavenoturismo.it



CORSO UNI3: LA CASA E IL DESIGN

Da martedì 28 febbraio a martedì 18 aprile 2023, ore 18:00-19:30

Biblioteca Civica di Baveno

Il 900 è il secolo del design, applicato allo studio dell’oggetto casalingo, dalla poltrona alla zuccheriera, oltre che dal Funzionalismo in architettura , corrente che ribalta il concetto di abitare. Il corso si propone la finalità dell’avvicinamento alla conoscenza di alcuni di questi famosi oggetti di design, molti dei quali prodotti sul nostro territorio.

Il costo d’iscrizione è di € 36,00/ € 32,00 ridotto

La docente sarà Patrizia Zanetta.

