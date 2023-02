Altiora vince con Ovada

Dopo la sconfitta di misura nella gara di andata i ragazzi di Azzini volevano dimostrare di non essere inferiori alla formazione del basso Piemonte e recuperare punti in classifica proprio sugli avversari.



Malgrado le buone intenzioni il primo set sembra il preludio a un tracollo sportivo per Altiora. Ovada serve bene ed è ordinata, Altiora invece sembra confusa e poco reattiva, subisce troppi punti su pallonetto avversario , Azzini prova a correre ai ripari con Russo Alesi per Miani e Merzagora per Borghini, ma , nonostante la buona prova dei nuovi entrati, il set si chiude a 16 per i padroni di casa. La prestazione di Altiora sembra troppo brutta per essere vera, ed infatti il secondo set smentisce le difficoltà di Miani e compagni. Bonfantini trova il tempo a muro , realizzando tre vincenti , in attacco Alberti, e poi Berteletti che gli subentra, trovano il varco giusto , i servizi di Matessich e Affini si rivelano preziosi , ed Altiora riporta il punteggio in parità . Il terzo set è partita vera, combattuto punto su punto , ma vede Altiora prevalere ancora . 25-22 .



Sembra fatta ma gli Ovadesi non ci stanno. Altiora torna imprecisa in attacco e permette agli avversari di aggiudicarsi il quarto set ,anche grazie ad un clima di nervosismo e provocazione che induce l’arbitro a estrarre un cartellino giallo per Altiora. Il tie break rimane equilibrato , con errori da entrambe le parti , fino al 12 pari. Azzini gioca la carta di Luca Affini al servizio e proprio il giovane verbanese mette a segno sue battute che inducono Ovada all’errore. Il match si chiude 15 a 12 per Altiora , due punti preziosi e grande prova di carattere. Per coach Azzini il bicchiere è mezzo pieno :” giocavamo contro una squadra ostica, che ha una buona velocità di palla e attaccanti pericolosi. Dopo il primo set abbiamo preso le misure, anche se ci è mancata un pochino di brillantezza. Volevamo vincere e ci siamo riusciti , ora concentrati sul derby con Domodossola”.



Due punti davvero importanti perché nella parte bassa della classifica non c’è nulla di scontato. Acqui batte Novara, Santhià vince contro Arona e soprattutto Parella sconfigge Vercelli rimettendo in discussione la zona retrocessione e play out. Nella parte alta Biella e Lasalliano sembrano fare corsa a parte , staccando Chieri ed Arona .



ALTIORA-OVADA 3-2 (16-25, 25-17, 25-22, 17-25, 15-12)

Nel campionato Under 15 pronostico rispettato, con Altiora che vince 3 a 0 contro Novara (25-13, 36-34, 25-22) e dovrà affrontare Acqui per proseguire nel cammino. La Under 17 gioca una buona partita casalinga contro San Rocco e mantiene il quarto posto, che difenderà contro Domodossola nel prossimo match.



ALTIORA -SAN ROCCO 3-0 (25-20,25-18,25-11)

La Prima Divisione affrontava nel girone di qualificazione il Volley Gattinara, vincitore della prima fase. Nelle due precedenti sfide Altiora aveva ceduto per 1 a 3, questa volta invece i verbanesi giocano un ottimo match, con il capitano Paolo Russo Alesi in evidenza, che gestisce al meglio la squadra e la trascina a conquistare un punto che potrebbe rivelarsi importante ai fini della classifica.



GATTINARA- ALTIORA 3-1 (2521, 20-25,25-22,22-25,15-11)