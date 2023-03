“Cosa sono i miracoli? Perché a lui sì e a me no?”

Il tema sarà dunque quello dei miracoli, con l’obiettivo di indagare la loro autenticità e di capirne il senso, accompagnati da Diego Manetti, insegnante di storia e filosofia nelle Scuole Superiori (in passato ha anche insegnato all’Istituto Cobianchi di Verbania) collaboratore di Radio Maria, scrittore e già ospite in passato dei nostri Caffè.I Caffè sono un ciclo di incontri in cui ci si ritrova ad ascoltare un relatore di indubbia competenza, con l’obiettivo di cercare di utilizzare la ragione per fare luce e chiarezza su temi scottanti e sulle domande che fanno parte della vita dell'uomo.La vera scommessa che gli organizzatori si pongono con questi incontri è proprio quella di dimostrare che la Fede è ragionevole, e che tra scienza e fede non c’è contraddizione ma – anzi – un rapporto stretto e virtuoso.I Caffè sono organizzati dal Vicariato dei Laghi della nostra diocesi, che comprende le realtà del Verbano e del Cusio, ma sono ovviamente aperti a chiunque abbia voglia di partecipare, credenti e non credenti, chi è in ricerca, ma anche chi – magari immerso nella propria quotidianità – si sente un po’ “fermo” nel proprio cammino.Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20.45 e si terranno all’Oratorio San Vittore di Verbania Intra, in Via Rosmini 24