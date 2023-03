Sul lago operatori turistici dal mondo

A organizzare l’evento è la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte con il supporto operativo dell’azienda Speciale Fedora.



Il format, ideato dalla Camera di Commercio di Brescia, ha conosciuto nel 2022 un importante rinnovamento, prevedendo una formula itinerante e un’azione congiunta con gli Enti camerali di Bergamo, Como-Lecco, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona, Trentino Marketing e Visit Brescia. L’evento ha inoltre ottenuto il patrocinio di ENIT, Regione Piemonte, Comune di Stresa, Comune di Verbania ed è realizzato in collaborazione con la Gestione Governativa Navigazione Laghi – Direzione Lago Maggiore.



«Obiettivo di questa sinergia è quello di presentare i laghi del Nord Italia come destinazione turistica unitaria, dando vita a un’offerta capace di competere con i grandi player del mercato globale» ha spiegato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Protagonisti dell’evento saranno 80 buyer esteri provenienti da 25 Paesi che incontreranno oltre 100 seller dei territori coinvolti dal progetto e potranno partecipare a tour di familiarizzazione, per toccare con mano le bellezze dei nostri laghi e proporle in modo efficace ai propri clienti».



Soddisfazione condivisa anche da Silvia Marchionini, sindaco di Verbania, Rino Porini, vice presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola, e Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, intervenuti alla presentazione dell’evento.



Gli incontri d’affari si svolgeranno a bordo della motonave Verbania per l’intera giornata di mercoledì 23 marzo: per quasi tutti gli 80 buyer esteri si tratta della prima partecipazione all’evento. Venticinque i Paesi di provenienza, con una rappresentanza significativa da Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca, Belgio, Gran Bretagna, Spagna, Polonia e Olanda.



Da venerdì 24 marzo prenderanno il via i tour di familiarizzazione dei territori: si partirà con cinque itinerari che porteranno i buyer esteri alla scoperta del Lago Maggiore e Lago d’Orta, Alto Lago Maggiore, Lago di Mergozzo e Valli Ossolane, Novarese, Biella e Viverone, tour organizzati grazie alla collaborazione con Distretto Turistico dei Laghi, ATL Terre dell’Alto Piemonte e Consorzio Maggiore.