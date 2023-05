Atc Piemonte Nord al Consiglio di Quartiere Verbania Nord

Il presidente di Atc Piemonte Nord Marco Marchioni ha partecipato, lo scorso giovedì 26 aprile, alla riunione di Consiglio del quartiere Verbania Nord – 5 mila circa i verbanesi che vi risiedono – per fare il punto della situazione sullo stato dell’arte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà o gestiti.



Tra Renco e Trobaso, va detto, sono 205 gli appartamenti Atc, tutti in buono stato di conservazione. Insieme al presidente del quartiere Nord Mario Cerutti, all’assessore comunale ai Lavori pubblici Raffaele Allevi e ad una quarantina di cittadini intervenuti, è stata l’occasione per dare risposte ai problemi emersi.



Marchioni ha confermato “l’attenzione dell’ente” nei confronti di un quartiere che ha come territorio di competenza i rioni di Renco, Trobaso, Unchio e Possaccio. Una zona vasta e con caratteristiche diverse che “necessita di interventi mirati”. Dal canto suo Cerutti ha segnalato le istanze principali del quartiere e tra queste il malfunzionamento delle antenne tv a Renco nelle ore serali, la palazzina di via Acquedotto dove, per motivi di sicurezza, era stato rimosso il rivestimento della parete esterna e l’individuazione delle proprietà delle strade interne che, allo stato, risulterebbe di uso pubblico.



Marchioni ha garantito che “nel cronoprogramma di Atc Piemonte Nord sono stati inseriti da tempo gli interventi di competenza richiesti e che, stante le risorse a disposizione, le opere saranno via via realizzate. Ogni giorno – ha sottolineato – lavoriamo in tutto il quadrante per il miglioramento dell’esistente e per offrire migliori condizioni abitative ai 60 mila utenti di Vco, Novara, Biella e Vercelli. Una serata costruttiva – ha commentato al termine – utile tra l’altro a evidenziare la collaborazione con l’amministrazione, il quartiere e la cittadinanza”.