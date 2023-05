Comitati regionali Piccola Industria a Stresa

Venerdì 19 maggio 2023, con inizio alle ore 10,30, si terrà presso l’hotel La Palma di Stresa la riunione congiunta dei Comitati Regionali Piccola Industria di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. E’ la prima volta che il VCO ospita questo importante evento.



L’incontro offrirà ai convenuti l’opportunità di confrontarsi su temi di interesse comune, quali le problematiche conseguenti alle carenze congiunturali e future, non ultima quella di personale qualificato per le PMI.



All’incontro parteciperanno il Presidente di Piccola Industria nazionale, Giovanni Baroni, il Vice Presidente di Confindustria con delega al Capitale Umano, Giovanni Brugnoli, nonché molti imprenditori in rappresentanza delle piccole e medie imprese delle quattro regioni che, di fatto, rappresentano il motore dell’economia del nostro paese.



L’evento, organizzato con il supporto del Comitato Piccola Industria di Unione Industriale del VCO, rappresenta un appuntamento di grande importanza strategica nell’ottica di collaborazione tra le quattro regioni del Nord che, molto simili dal punto di vista industriale, si trovano ad affrontare questioni comuni che impattano sulla capacità di fare impresa.



Attraverso appuntamenti come quello del 19 maggio, vengono individuate opportunità e soluzioni da condividere e proporre agli stakeholder istituzionali, così da permettere alle eccellenze imprenditoriali locali di piccole e medie dimensioni di continuare a crescere e restare competitive nel contesto dei mercati internazionali.



Per un’opportuna valorizzazione del nostro territorio, il Comitato Piccola Industria di Unione Industriale del VCO si sta adoperando per riuscire a organizzare tale meeting con cadenza annuale, sempre nella nostra provincia.