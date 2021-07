Novità e conferme nel Gruppo Piccola Industria dell'Unione Industriale

I membri del gruppo sono stati chiamati ad eleggere il Presidente e i Vicepresidenti per il biennio 2021-2023, oltre al nuovo delegato del Gruppo Piccola Industria del VCO presso Confindustria Piemonte.



Nessun cambiamento per quanto riguarda la guida del gruppo, che continuerà ad essere presidiato da Giuseppe Esposito di I.c.e.e.t. srl – Costruire Holding srl. L’imprenditore di Baveno continuerà quella linea di lavoro avviata nel 2019, quando fu eletto Presidente del Gruppo Piccola Industria per la prima volta.



Si ricorda che Giuseppe Esposito ha ricoperto la carica di presidente del Gruppo Giovani Industriali del VCO nel biennio 2005-2007 ed è stato componente della commissione Finanza del Consiglio Centrale di Confindustria – Giovani Imprenditori.



Ora, rieletto Presidente della Piccola Industria, è pronto e motivato per questo secondo mandato. Confermati anche i Vice Presidenti. Saranno infatti Claudio Togno di Impa Fratelli Togno srl e Roberto Galli di Salumificio Nino Galli spa a ricoprire il ruolo per i prossimi due anni.



La novità invece riguarda il nuovo Delegato della Piccola Industria del VCO presso Confindustria Piemonte. Durante l’incontro svoltosi lunedì 28 giugno è stato eletto Franco Ottinetti della Metallurgica Italo Ottinetti srl. L’imprenditore – già Presidente del Gruppo Piccola Industria dal 2006 al 2010 e da poco eletto rappresentante all’interno del Comitato dalla Sezione Meccanica –

rappresenterà con il Presidente Esposito la provincia del VCO all’interno del Comitato Piccola Industria presso la Confindustria Piemonte.