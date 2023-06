“Borgo Food 2023”

La manifestazione si svolgerà nella splendida cornice del centro storico di Omegna, inizierà giovedì 15 giugno alle ore 15.00, per proseguire fino a domenica 18 giugno 2023 dalle ore 09,00 alle ore 24,00.Il progetto vuole essere un percorso del gusto e non solo, dove verranno presentati piatti delle regioni d’Italia attraversati lungo le Vie Francigene e cucine internazionali riconosciuti dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità ( cibo mediterraneo e e Belga).Nel ricco palinsesto, verrà trasmesso, attraverso un maxi schermo, il meritevole messaggio culturale del sapere sull’immateriale Unesco, ne citiamo alcuni: Opera dei Pupi siciliani, Canto a tenore sardo, Saper fare liutario di Cremona, Falconeria, Perdonanza Celestiana ecc.. Si tratta di evento itinerante di cucina e divulgazione sulla diffusione della Cultura sull’immateriale Unesco & delle Vie Francigene.In collaterale sarà presente il Mercatino Regionale Francese ed alcune eccellenze tipiche Italiane. Sarà ospite Internazionale la Cucina tipica Indiana, con i suoi sapori e profumi! Venerdì – Sabato e Domenica Show Cooking a cura dell’Associazione Cuochi di Torino, storica Istituzione fin dal 1722. Spettacoli Musicali tutte le sere! Gli operatori presenti, prepareranno in diretta un menù dai profumi e sapori più famosi della tradizione regionale e internazionale.Sono previste 40 tappe nelle principali città Italiane, con 8 taverne itineranti, gli operatori qualificati sapranno stupire con le loro particolarità e la qualità della loro tipicità. Strutture dall'atmosfera unica, scenograficamente coordinate a secondo della Nazione o Regione italiana interessata, la quale ognuna racconterà la propria storia.L’evento, sarà patrocinato dall’Associazione per la Via Francigena, dalla Regione: Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, dall’antica Istituzione dell’Associazione Cuochi di Torino.