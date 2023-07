Allerta gialla, temporali

Nel pomeriggio il veloce transito sull'arco alpino di un'ondulazione in quota, associata a infiltrazioni di aria più fresca, determinerà un aumento dell'instabilità sulla regione, con rovesci e temporali sparsi a ridosso dei rilievi alpini, in successiva estensione alle pianure a nord del Po. Sono attesi fenomeni di forte intensità, che potranno essere accompagnati anche da grandinate di medie dimensioni e forti raffiche di vento.



Un’allerta gialla è stata pertanto emessa dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte sul settore nordorientale della regione dove i fenomeni sono attesi più persistenti.



Nella notte la rotazione dei venti da nordovest innescherà condizioni di foehn nelle vallate alpine, favorendo un progressivo miglioramento del tempo dapprima sul settore occidentale e in seguito su quello orientale, dove una residua instabilità è attesa fino alle prime ore del mattino di domani tra Verbano, Novarese e Vercellese.