49° Palio Remiero, vince Pallanza

Erano undici gli equipaggi al via del 49° Palio Remiero, in finale si sono presentati gli equipaggi di Canottieri Intra, Canottieri Germignaga, Canottieri Pallanza.



Dopo un serrato testa a testa, ha prendere per primo il drappo della vittoria è stato il timoniere della Canottieri Germignaga, davanti a Canottieri Pallana e Canottieri Intra, tuttavia i giudici analizzando le fasi conclusive hanno rilevato un irregolarità nella partenza del timoniere di Germignaga, squalificando così l'equipaggio proveniente dalla sponda lombarda e assegnando la vittoria alla Canottieri Pallanza.



Per la prima edizione del Palio Remiero dei Campanili, sfida tra Oratorio Don Bosco Pallanza, Oratorio San Vittore Intra e Oratorio San Pietro Trobaso, a vincere l’equipaggio dell’Oratorio di Trobaso, davanti a quelli di Intra e Pallanza.



Nel Palio in Rosa vittoria della Lombardia che ha battuto due equipaggi piemontesi



Nel Palio Remiero Internazionale femminile, vittoria dell'Italia nei confronti del Galles.



Nel Palio Remiero Internazionale maschile vittoria dell'Italia davanti a Malta e Olanda.