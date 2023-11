Nuovo sito istituzionale del Distretto dei Laghi

Trasmettere i valori del territorio attraverso un ecosistema digitale uniforme, questo l’obiettivo del Distretto Turistico dei Laghi che ha portato l’ATL a predisporre, in questi ultimi mesi, un massiccio cambiamento sul proprio sito internet istituzionale. «Attraverso la convinta volontà del DTL di improntare una nuova veste e una fruizione più smart al nostro meritevole sito istituzionale - che conta una media di 2,5 milioni di visualizzazioni annue (*Fonte Web Analytics Italia 2023) – spiega Francesco Gaiardelli, Presidente del Distretto Turistico dei Laghi – è stata progettata una nuova esperienza digitale per i nostri utenti, contribuendo a valorizzare anche tramite il media digitale una delle zone turistiche più belle del mondo: il Lago Maggiore, il Lago di Mergozzo, il Lago d’Orta e le Valli dell’Ossola».



La realizzazione del portale è stata finanziata dal Progetto Interreg “DESy – Digital Destination Evolution System”, lanciato nel 2019 dai capofila di progetto Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola e Ticino Turismo con i partner Provincia del Verbano Cusio Ossola e ATL Terre dell’Alto Piemonte. L’iniziativa si è inoltre avvalsa dell’importante collaborazione scientifica dell’Istituto di Tecnologie Digitali per la Comunicazione dell’USI e dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (USI-SUPSI) di Manno (Svizzera) con lo scopo di favorire la trasformazione digitale della destinazione, migliorando anche la personalizzazione dei servizi offerti al turista.



«L’ambizione del progetto DESY è stata quella di riuscire ad offrire un’esperienza personalizzata al turista in cerca di informazioni sul territorio – spiega Giandomenico Albertella, consigliere delegato al Turismo della Provincia del Verbano Cusio Ossola. - Vista l’importanza del comparto turistico, che è il traino dell’economia provinciale, occorre fare un plauso al Distretto Turistico dei Laghi che, sull’onda del progetto DESY, ha saputo cogliere l’opportunità per rinnovare il proprio sito web e renderlo sempre più accattivante e attrattivo. Quasi al termine della stagione 2023, che sta facendo registrare ottimi dati in termini di presenze, la sfida per migliorare l’appeal turistico dei Laghi e delle Valli dell’Ossola continua, con il contributo della tecnologia per un’offerta turistica sempre più smart».



Grazie all’attività di soft rebranding coordinata dallo Studio Internazionale di Advanced- Design Sketchin Srl - è stata data alle pagine web del portale una nuova identità visiva, arricchendole di elementi identificativi che hanno consentito la creazione di un ecosistema solido e riconoscibile in ogni sua forma. Le nuove linee visive e la definizione di un nuovo “tono di voce” comunicano e rappresentano al meglio i valori legati al territorio, dando come risultato una maggiore omogeneità all’intera struttura narrativa.



«In un momento come questo, in cui la crisi climatica si fa sempre più evidente, c’è un piacere e un impegno speciale nel lavorare sulla promozione di un territorio. Pensare a dei modi per mostrare le sue unicità e la sua bellezza significa anche, almeno nel nostro modo di sentire, incentivare i visitatori, i residenti e le istituzioni a tutelarlo perché questa bellezza possa durare. È con questo spirito che Sketchin ha affrontato questo progetto», ha spiegato Elena Zordan, General Manager Sketchin - Switzerland. Da evidenziare che le attività di co-progettazione – organizzate con il supporto di un preparato gruppo di lavoro all’interno del quale il personale del DTL è stato parte integrante, attiva e propositiva - hanno permesso di riorganizzare l’intera architettura informativa del portale: i contenuti e le informazioni sono ora fruibili secondo una logica più vicina all’utente; partendo dalla classificazione dei contenuti, fino alla loro presentazione, è stata infatti costruita un'architettura informativa più intuitiva, che permette all’utente una navigazione più semplice e naturale, dando così accesso diretto a ciò che è di suo maggiore interesse in modo più veloce.



Non solo: il sistema di presentazione proattiva di attività e contenuti (come esperienze, eventi e punti di interesse) è stato riprogettato per mettere al centro le necessità dell’utente. Nella nuova esperienza digitale del DTL vengono infatti esposte attività contestuali al momento preciso in cui l’utente sta navigando il sito, un servizio meteo molto dettagliato del territorio e le relative attività consigliate, oltre ad un sistema di creazione di itinerari personalizzati o pre-impostati, che facilitano l’individuazione e la fruizione dei contenuti chiave del sito.



L’intera struttura del portale – che si presenta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca - è stata infine progettata attraverso un approccio modulare che, oltre a rispettare i principi di responsività, permetterà al DTL di evolvere nel tempo la propria identità digitale.



Nello specifico, le aree tematiche sviluppate da nuovo o integrate sono le seguenti:



✓ Una nuovissima sezione di Homepage sulla top selection degli argomenti: slideshow di presentazione delle macro tematiche della destinazione, il posizionamento geografico, uno strumento di esplorazione di attività e località, la sezione meteo, la sezione “Lasciati ispirare”.

✓ La nuovissima sezione interattiva “Esplora la destinazione” con la geolocalizzazione su mappa di luoghi, esperienze, eventi e ospitalità con ricerca disponibile anche come Comune, come area territoriale e come stagionalità.

✓ Una nuovissima sezione “Esperienze” suddivisa in 4 macro tematiche: Outdoor & Natura, Arte/Cultura & Fede, Benessere, Enogastronomia.

✓ Una rivisitata sezione “Ospitalità”, con la possibilità di filtro per località, categoria, tipologia e servizi.

✓ Una rivisitata sezione “Eventi” con lo slideshow degli eventi principali “top selection” del DTL e la possibilità di filtro per tipologia di evento.

✓ Il refresh grafico della sezione “Webcam”, che accoglie il nostro gettonatissimo circuito di 29 webcam sparse sul territorio.

✓ Il refresh grafico della sezione “E-books”, contenente oltre 40 pubblicazioni edite dal DTL.



Il Distretto Turistico dei Laghi porge un dovuto ringraziamento alla professionalità, all’approccio intuitivo e al competente supporto della Società Domino Srl, agenzia di Digital Marketing e Customer Experience con sede a Torino e Venezia, che ha seguito la parte di effettiva progettazione, costruzione, ottimizzazione, migrazione dei contenuti e sviluppo sulla nuova piattaforma di content management system.



«Lavoriamo ormai da moltissimi anni alla realizzazione di portali di destinazione e ognuno di loro ci mette alla prova con funzionalità diverse e innovative, che ci proiettano in avanti e aumentano il nostro know how – spiega Antonio Rossi, Project Manager di Domino. Per il nuovo portale distrettolaghi.it questo aspetto è certamente rappresentato dalla sezione “Esplora”, in cui l'utente può visualizzare su mappa i diversi punti di interesse, organizzarli per la propria visita e condividerli con strumenti esterni».



Il lavoro di soft rebranding svolto dalla Società Sketchin Srl è stato inoltre oggetto di un importante case-study pubblicato proprio sul sito www.sketchin.com/it, che descrive come “caso di successo” le attività intraprese dall'azienda per raggiungere gli obiettivi del DTL, offrendo dati qualitativi e quantitativi che dimostrano un esito positivo e misurabile. Segnaliamo infine che il nuovo portale distrettolaghi.it, grazie alle attività attualmente in corso con Visit Piemonte (la società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, che si occupa della valorizzazione turistica, agroalimentare e sportiva del territorio) godrà di un’interoperabilità per la trasmissione di contenuti turistici con la piattaforma regionale visitpiemonte.com e, per il tramite della prima, con quella nazionale italia.it.