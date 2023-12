PD Verbania su proposte Albertella

Da Albertella un attacco al giorno sino a giugno? Far parcheggiare di nuovo le auto in piazza Garibaldi una scelta miope! Si arriverà in piazza con la cabinovia promessa dal candidato Sindaco!



Preso dall’euforia il candidato Albertella ha iniziato la campagna elettorale alla “grande”, sparando proposte a dir poco strampalate, come l’idea di una cabinovia (!?) tra Fondotoce e il centro della città (la immaginiamo già sopra le case di Intra e Pallanza); divertente se fosse uscita dall’ingegnere Cane, il personaggio delle trasmissioni della Gialappa’s Band.



Ora si aggiunge l'ennesimo attacco (ne avremo uno al giorno sino a giugno?) in merito a piazza Garibaldi, in cui chiede che ritorni completamente a parcheggio.



Riqualificare una piazza è un’operazione che guarda al presente e al futuro, e sempre questo tipo di operazioni hanno avuto contrarietà e perplessità. Vorremmo ricordare le polemiche quando fu chiusa piazza Ranzoni o piazza san Vittore a Intra.



Segnaliamo che sulla questione parcheggi sono stati approntati quelli nuovi lungo v.le delle Magnolie ai campi da tennis, ed è stata data la possibilità di parcheggiare già in parte della piazza Garibaldi. Inoltre, in concomitanza di eventi ci sono i permessi per parcheggiare in via Vittorio Veneto.

Ricordiamo inoltre che sulla piazza ora insiste la bella pista di pattinaggio, e gli scorsi fine settimana hanno visto iniziative partecipate a Pallanza, come Arti e Sapori, la giornata del cannolo in piazza, la mostra della Camelia ecc., sabato prossimo TeDex ecc.

Chiudere totalmente ora e restituirla alle automobili, per una piazza sul lago, sarebbe un errore fatale che farebbe rimanere Pallanza in mezzo al guado.



Bisogna continuare a lavorare, come si sta facendo, per farla cresce. Ricordiamo che su Pallanza si sono fatti molti altri significativi investimenti, come la messa a nuovo del parco di Villa Giulia, il restauro del Mausoleo Cadorna, la riqualificazione della Darsena di villa Giulia con il ritorno a breve dell’ufficio turistico in c.so Zanitello, oltre alla futura costruzione, già finanziata, del parcheggio multipiano in via Crocetta.



Inoltre altri investimenti privati (lo skybar all’imbarcadero, la riqualificazione delle ex cantine Branca, il progetto di un nuovo porto turistico) sono il segnale che insieme, pubblico e privato, possono rilanciare Pallanza.



Giacomo Molinari

Segretario PD Circolo Verbania



Roberto Gentina

Capogruppo Consigliare