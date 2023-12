Marchionini su liceo sportivo

Niente liceo sportivo a Verbania. La Provincia del VCO con il consigliere delegato Albertella non ha minimamente gestito adeguatamente la questione.



La conferma che la Regione Piemonte, sulle richieste di istituzione del nuovo Liceo a indirizzo sportivo giunte dal Cavalieri di Verbania e dal Gobetti di Omegna, ha deciso di non procedere su nessuno dei due è una notizia molto negativa per tutto il territorio.

Innanzitutto segnala che la Provincia del VCO con il consigliere delegato Albertella non ha minimamente gestito adeguatamente la questione, con l'assenza all'incontro a fine novembre tenuto dall'assessore regionale Chiorino e le scuole interessate.



E’ mancato un qualsiasi ruolo, sia di appoggio alle proposte sia di programmazione con le scuole (era del tutto evidente che occorreva evitare due candidature); invece si sono fatte dichiarazioni altisonanti contrapposte però ad atteggiamenti nei fatti pilateschi. L'insuccesso è per tutto il VCO, una delusione per gli alunni, i docenti, il sistema scolastico, le associazioni sportive che hanno lavorato a questi progetto.



Silvia Marchionini

Sindaco di Verbania