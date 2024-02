FerMenti rock - Massimo Bonelli

VENERDÌ 1 MARZO 2024 alle ore 21,00 Presso Villa Giulia in Via Vittorio Veneto 6A a Verbania PallanzaMassimo Bonelli ha lavorato per oltre trent’anni ad altissimo livello, in ambito discografico (EMI, CBS, SONY MUSIC e EPIC), incrociando i percorsi delle più grandi star nazionali ed internazionali.Un discografico illuminato, per decenni (fino al 2010) direttore generale della Sony Italia: Bob Dylan, Bruce Springsteen, Rolling Stones, Michael Jackson, Pearl Jam, George Michael, Pink Floyd, Queen, Duran Duran, Fossati, Battiato, Baglioni, De Gregori, Guccini… difficile trovare una star con cui non abbia lavorato. Successivamente ha condotto trasmissioni come “Rock Revolution su “Radio Popolare e organizzato mostre di grande successo come “Una vita tra pop e rock”.Tra i tanti riconoscimenti, il più suggestivo è senza dubbio giunto da Cindy Lauper: “Venne invitata al David Letterman Show per raccontare il tour mondiale appena terminato. Il celebre conduttore le chiese delle grandi capitali, ma lei saltò subito al concerto di Bari descrivendolo come la serata più divertente perché finita in un locale a ballare sul tavolo con il suo amico Massimo Bonelli che teneva una rosa stretta tra i denti”.L’autore di “Rockonti” non espone i propri ricordi soltanto con la scrittura: “Nel 2016 organizzai ad Ameno, in provincia di Novara, una mostra di memorabilia, dal giubbotto di Keith Richards in giù esposi 500 pezzi unici e arrivarono 5.000 persone”.Verranno Presentati due libri dell’autore1)“Rockonti – Storie tra realtà e fantasia” (Caissa Italia 2021)Ventiquattro racconti fatti di musica e sogno. Così li descrive Massimo Bonelli: «Ho collaborato con centinaia di artisti e con loro ho vissuto momenti straordinari, avventure, successi e insuccessi. Non nego che molti di loro siano meno interessanti di quanto appaiano effettivamente; così, a volte, ho colorato la loro vita con un po’ di fantasia e, siccome lo dichiaro, nessuno mi può smentire. Ma qual è la realtà e quale la finzione? Da me non lo saprete mai. Preferisco sognare e farvi sognare.» Tra i protagonisti del libro: Bob Dylan, Paul McCartney, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Pink Floyd, David Bowie, Limahl, Grace Slick, Joan Baez, Tom Morello, Grateful Dead, John Lennon, Jimi Hendrix, The Who, Pearl Jam, Lawrence Ferlinghetti, Queen - ma anche molti dei luoghi del rock: Woodstock, Ventura Highway, Londra, l'Hunky Dory, Monterey, San Francisco, New York, Milano e... Babbo Natale!2)“La vera fiaba di Emjay – The King of Pop” con illustrazioni di Gianna Amendola (Lupetti 2016).Un racconto in bilico tra la fantasia e la realtà, denso di personaggi immaginari o realmente esistiti che hanno colorato i sogni di più generazioni. Una fiaba che parla di determinazione e di fragilità, della capacità di assorbire consigli e idee dagli altri e di trasformarli in una forma d'arte meravigliosa. Il libro è impreziosito da una serie di illustrazioni, realizzate appositamente dall'artista Gianna Amendola.L’evento è gratuito si svolge nella cornice della Rassegna “Fermenti Rock”, promossa da associazione Maydeas in collaborazione con Non Edicola Pontini, Wolvernight Fanzine, Rvl la Radio, Arci Verbania, Scuola di Musica Toscanini e con il Patrocinio della Città di Verbania.