Montani su politiche turistiche

“La città ha bisogno di un cambiamento di vedute coraggioso, ma necessario per imprimere una svolta al settore”. Così, venerdì 29 marzo, nella sede di via De Bonis a Intra, la Lega ha presentato le linee programmatiche in tema di Politiche turistiche in vista delle elezioni a Verbania dell’8 e 9 giugno prossimi.



All’incontro con i giornalisti erano presenti, tra gli altri, i segretari provinciale e della sezione Verbania, Enrico Montani e Luigi Airoldi, insieme a Magda Verazzi e Andrea Canali. “Urgono una serie di interventi – ha spiegato Montani – da impostare e realizzare nel giro di breve tempo. Penso, per esempio, alla riapertura di via Troubetzkoy dalla Beata Giovanni a intra, o alla realizzazione della nuova città studi dello sport e di aree per camper e roulottes dotate di verde e servizi.



Servono interventi semplici ma efficaci e a basso costo e impatto ambientale, capaci di attirare nuovi turisti sia dall’Italia sia dall’estero”. Nel corso dell’incontro con la stampa i punti del nutrito programma da consegnare ad alleati del centro destra e alla città intera, sono stati illustrati, spiegando ogni singola potenzialità.



“La Lega – ha aggiunto Montani – intende operare in modo pratico e diretto per realizzare il più velocemente possibile un nuovo turismo che ci permetta di dare delle risposte realistiche ai nostri cittadini. Verbania, coi suoi monti e il suo lago, con i giardini e le isole, con le bellezze paesaggistiche che non sono seconde a nessuno, deve diventare finalmente il capoluogo turistico di tutto il Piemonte e catalizzatrice – conclude il segretario provinciale della Lega – di un interesse realmente internazionale”.