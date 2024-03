FI e Noi Moderati: No all'uomo solo al comando

"Un uomo solo al comando? Noi scegliamo il "NOI" della coalizione, con donne e uomini impegnati insieme per la propria città, preferiamo un confronto costruttivo di idee che diventano proposte concrete per rispondere ai bisogni del presente e per il futuro di Verbania e dei suoi cittadini". Lo affermano il coordinamento di Forza Italia Vco e Noi Moderati Vco dopo le accuse di tradimento mosse al centrodestra.



Spiegano: "Albertella ha costruito la narrazione dell’uomo forte solo al comando perché dice "glielo chiede la gente" e afferma ciò dalla di lui lunga esperienza proprio in quella politica dalla quale ora lo stesso Albertella afferma di discostarsi ma che continua a invadere il suo presente, oltre che il passato. Lo dicono i fatti: Albertella ha alle spalle una lunga storia di militanza di primo piano nel Partito Socialista Italiano durante la sua epoca più buia, quella conclusa tra gli scandali di tangentopoli.



Albertella dice, appunto, di essere svincolato dalla politica ma in Provincia fa politica con le stesse segreterie di partito che pubblicamente oggi attacca.



Si definisce "leale" ma 5 anni fa ha sottoscritto un accordo per essere candidato a Sindaco di Verbania con i partiti di centrodestra dai quali ha avuto il 32% dei consensi, accordo che s’è rimangiato il giorno dopo per avere una poltrona pagata da Presidente del Consiglio Comunale di Verbania e così TRADENDO IL CENTRODESTRA nel fare un accordo col PD per i suoi scopi.



Ancora, in occasione delle elezioni di Cannobio del 2009, quelle in cui si vanta di aver sconfitto i partiti, mai eletto ma nominato assessore durante il mandato, aveva fatto dietrofront nei confronti del sindaco che l’aveva voluto per pugnalarlo alle spalle e soffiargli la poltrona".

Aggiungono Forza Italia VCO e Noi Moderati VCO: "Le capacità le giudicheranno i cittadini. Chi le sottolinea a ogni dichiarazione e continua a vantarsi è perché evidentemente non ne è sicuro.



All’IO di Albertella il centrodestra antepone il NOI della coalizione, un gruppo di liste, di partiti e di persone. Il centrodestra ha un volto, una voce, idee e proposte che presto verranno illustrate in campagna elettorale.



Il centrodestra, coalizione che governa l’Italia e il Piemonte, si compone di partiti con simboli che non sono solo sulla carta, dietro i quali ci sono donne e uomini in carne e ossa che ci credono. I partiti di centrodestra, nel più ampio programma di governo del Paese e del Piemonte dove stanno ben amministrando, hanno progetti importanti per Verbania e sostengono convintamente Mirella Cristina, candidata capace e di grande esperienza: una donna che, nei diversi ruoli politici e amministrativi che ha ricoperto, ha sempre tenuto la barra dritta rappresentando al meglio Forza Italia e la coalizione.



Il centrodestra è unito, parlerà agli elettori della Città, raccoglierà e darà una risposta alle loro esigenze, con un volto che non è quello dell’uomo solo al comando".