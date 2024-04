"Facciamo Scienza!"

La giornata di sabato 6 aprile è dedicata a due laboratori con attività di costruzione a cura del team di Lego Education della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese: il primo per bambini e bambine dai 5 ai 7 anni improntato sul tema dell’educazione al riciclo e alla salvaguardia dell’ambiente, il secondo invece rivolto ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni che potranno cimentarsi in un’attività di laboratorio pratica e improntata su sfide di costruzione basate sulle discipline cosiddette “STEM” (science, technology, engineering and mathematics).



Il festival prosegue nella stessa giornata con un incontro con Giorgio Brizio, attivista ambientale e autore del libro “Non siamo tutti sulla stessa barca” nel quale si affronteranno i temi della crisi climatica e delle migrazioni; l’ultimo evento della giornata, alle 20.30 e aperto a tutti, è invece dedicato al fenomeno dell’effetto serra e al suo impatto sui cambiamenti climatici, con una dimostrazione-spettacolo a cura di Junior Science – Milano – The Original.



La kermesse prosegue per l’intera giornata di domenica 7 aprile: dalle 15.30 alle 17.30 verranno riproposti i laboratori a cura del team di Lego Education della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese; alle 15.30 l’incontro con Andrea Vico, divulgatore scientifico che tornerà sul tema della crisi climatica incentrata sull’incertezza del futuro, analizzando le ragioni che hanno condotto all’attuale situazione e le possibili soluzioni.



L’ultimo appuntamento, alle ore 17.00, è dedicato a Complotti lunari. Siamo davvero andati sulla Luna? con Paolo Attivissimo, giornalista scientifico e scrittore; saranno esaminati in questo incontro gli aspetti che hanno generato i dubbi più frequenti riguardanti le missioni sul nostro satellite, smontando una per una le presunte prove di chi afferma che si trattò di una colossale messinscena.



Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e è consigliata la prenotazione sul sito del Sistema Bibliotecario www.bibliotecheVco.it.



Facciamo Scienza è realizzato grazie alla collaborazione con Fondazione Esperienza di Cultura Metropolitana, Biblioteca Civica Multimediale Archimede e Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese.