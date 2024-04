Immovilli su futuro di Pallanza

Gazebo di Nuova Verbania e Sud Chiama Nord per Pallanza. Volantino per le emergenze della città! Per Pallanza l'amministrazione Immovilli prevede che la prima delibera di Giunta sarà la numero 1, e riguarderà interamente dedicata il lungolago di Pallanza. Torneranno i parcheggi in piazza Garibaldi, e nel periodo primavera estate sarà possibile parcheggiare dal lunedì al giovedì senza restrizioni.Nel weekend sarà consentita la pedonalizzazione con eventi. La domenica si potrà parcheggiare dalle ore 20. Questi i contenuti della delibera di Giunta che il candidato Sindaco Immovilli porterà al tavolo a Palazzo del Municipio. Nel periodo autunno ed inverno la pedonalizzazione sarà consentita solo in caso di eventi di spessore. Un atto concreto per risolvere il "casino Pallanza" eredità del Partito Democratico e della liste satellite che hanno creato un emergenza epocale, con un danno enorme all'economia della città.Abbiamo ascoltato le esigenze degli ambulanti, tra le priorità ci hanno chiesto il rispetto del regolamento comunale, l'apertura è alle 8.30 e invece questo viene disatteso con chi non rispetta la "spunta", meccanismo utilizzato dagli stessi prima del mercato. Altre richieste sono di incentivare navette di trasporto per il mercato del venerdì di Pallanza, da Fondotoce (stazione e campeggi) e per il mercato del sabato, un battello Locarno/Intra. Faremo le valutazioni e ci confronteremo con VCO Trasporti e la Navigazione Laghi. Concludendo, quale cosa migliore se non fare le iniziative che ci chiedono? Una prospettiva che in parte aiuta a risolvere il problema parcheggi e può incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, lasciando l'auto nel parcheggio "fuori citta". Una Verbania turistica va trattata anche così!E' un occasione unica quella dell' 8/9 giugno, con Immovilli parte a Verbania il Fronte della Libertà.